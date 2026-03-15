Тринчер высмеяла Козловского за момент на концерте: "У меня у бабушки меньший" (фото)
Украинская певица Анна Тринчер пошутила над Виталием Козловским после его громкого концерта во дворце "Украина". Артист стал героем сетевых шуток из-за большого суфлера с текстами песен, который зрители заметили прямо во время выступления.
Недавно Виталий Козловский дал концерт с аншлагом, где исполнил свои самые популярные хиты и заставил публику активно подпевать. Однако внимательные зрители обратили внимание на деталь: на стенах позади кресел проецировался текст некоторых песен, вероятно, чтобы артист не забыл слова. Видео с этого выступления быстро разлетелись по сети, а пользователи начали добавлять к ним шуточные подписи.
Ситуацию заметила и Анна Тринчер. После концерта она подошла к коллеге в гримерке. Их разговор превратился в веселый диалог, который Козловский опубликовал в Instagram. Певица подшутила над Козловским и посоветовала в следующий раз установить более компактный суфлер и разместить его менее заметно на сцене. По ее словам, в этот раз текст был настолько большой, что "больше, чем на телефоне у ее бабушки".
Козловский отреагировал на шутки с юмором. Он объяснил, что в программе было много новых песен, поэтому ему пришлось подстраховаться. В то же время певец пошутил в ответ, намекнув, что Тринчер якобы не имеет таких проблем, потому что выступает под фонограмму. В конце концов артист подчеркнул, что это лишь дружеские подколы, и даже похвалил талант коллеги.
