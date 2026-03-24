Назвав нулем і "п**дою": дружина Павліка виклала відео скандалу в "Палаці Україна"

На опублікованих відео та аудіо чоловік, схожий на українського продюсера Сергія Пермана, розмовляє російською на підвищених тонах, вимагаючи видалити записи із телефону.

Блогерка Катерина Реп'яхова, дружина народного артиста Віктора Павліка, виклала нові деталі скандалу довкола ювілейного концерту співака в "Палаці Україна", що відбувся 21 березня. На її записах з’явився чоловік, схожий на керівника "Палацу Україна" Сергія Пермана. Більше про деталі цієї історії, — у матеріалі Фокусу.

Сварка у "Палаці Україна"

"Нехай ваша асистентка видалить запис з телефону. Те, що я зробив концерт для вас, — це подвиг! Подвиг! Такого концерту давно не було на сцені "Палацу Україна". Я тричі зменшував ціни на квитки, тричі! Щоб продати цей концерт", — кричить чоловік, емоційно розмахуючи руками.

Реп'яхова за кадром запитує: "Для чого ви бралися?". На що той відповідає: "Ви мене уже довели! […] Особисто ви! Бо ви дурна людина, ви лізете туди, куди вам не треба. Ви не директор, ви — нуль!".

Вимагає відставки

Напередодні Реп'яхова публічно звинуватила організаторів концерту в тиску та приниженні артиста. Мовляв, йому дорікнули у поганих співах й запропонували викликати лікаря, щоб вколоти адреналін. Катерина після скандалу закликала керівництво закладу піти у відставку.

"А почалося все з того, що він сказав: я хочу ує*ати цю п*зду при всьому оркестрі і персоналі палацу. Після чого я зрозуміла, що все треба записувати. Тільки запис — мій захист! З мене зараз роблять дуру, що це заради охоплень. Але весь шоу-бізнес знає: хто є хто. І я перша, хто не побоявся про це сказати публічно", — зазначила блогерка.

Блогерка Катерина Реп'яхова розповіла свою версію подій Фото: Instagram

Також вона опублікували кілька аудіозаписів з нецензурною лексикою, ймовірно, зроблених приховано, де чути голос, схожий на Сергія Пермана.

"Ви непрофесійна жінка! Моїм співробітникам кров п’єте. Відійдіть, не мішайте працювати. Виконуйте свої обов’язки вдома. Ще одне слово… і я Вас виведу звідси!" — кричить він.

Позиція Сергій Пермана

У своєму Instagram Перман виклав лаконічну сторіз без деталей інциденту, дат та імен: "Краще бути хорошою людиною, яка лається матом, ніж тихою, вихованою істотою". В описі до своїх файлів Катерина, своєю чергою, зазначила, що буде відстоювати свої кордони та честь: "Я стала жертвою психологічного тиску і я не буду мовчати. Будуть мені розповідати, що це хайп".

Фокус звернувся до Катерини Реп'яхової та Сергія Пермана із проханням про додатковий коментар. Ми опублікуємо відповідь, щойно отримаємо.

