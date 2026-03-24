Назвал нулем и "п**дой": жена Павлика выложила видео скандала во "Дворце Украина"

На опубликованных видео и аудио мужчина, похожий на украинского продюсера Сергея Пермана, разговаривает на русском на повышенных тонах, требуя удалить записи с телефона.

Блогерша Екатерина Репяхова, жена народного артиста Виктора Павлика, выложила новые детали скандала вокруг юбилейного концерта певца во "Дворце Украина", который состоялся 21 марта. На ее записях появился человек, похожий на руководителя "Дворца Украина" Сергея Пермана. Больше о деталях этой истории, — в материале Фокуса.

Ссора во "Дворце Украина"

"Пусть ваша ассистентка удалит запись с телефона. То, что я сделал концерт для вас, — это подвиг! Подвиг! Такого концерта давно не было на сцене "Дворца Украина". Я трижды уменьшал цены на билеты, трижды! Чтобы продать этот концерт", — кричит мужчина, эмоционально размахивая руками.

Репьяхова за кадром спрашивает: "Для чего вы брались?". На что тот отвечает: "Вы меня уже довели! [...] Лично вы! Потому что вы глупый человек, вы лезете туда, куда вам не надо. Вы не директор, вы — ноль!".

Требует отставки

Накануне Репьяхова публично обвинила организаторов концерта в давлении и унижении артиста. Мол, его упрекнули в плохом пении и предложили вызвать врача, чтобы уколоть адреналин. Екатерина после скандала призвала руководство заведения уйти в отставку.

"А началось все с того, что он сказал: я хочу уе*ать эту п*зду при всем оркестре и персонале дворца. После чего я поняла, что все надо записывать. Только запись — моя защита! Из меня сейчас делают дуру, что это ради охватов. Но весь шоу-бизнес знает: кто есть кто. И я первая, кто не побоялся об этом сказать публично", — отметила блогерша.

Блогер Екатерина Репьяхова рассказала свою версию событий Фото: Instagram

Также она опубликовали несколько аудиозаписей с нецензурной лексикой, вероятно, сделанных скрыто, где слышен голос, похожий на Сергея Пермана.

"Вы непрофессиональная женщина! Моим сотрудникам кровь пьете. Отойдите, не мешайте работать. Выполняйте свои обязанности дома. Еще одно слово... и я Вас выведу отсюда!" — кричит он.

Позиция Сергей Пермана

В своем Instagram Перман выложил лаконичную сториз без деталей инцидента, дат и имен: "Лучше быть хорошим человеком, который ругается матом, чем тихим, воспитанным существом". В описании к своим файлам Екатерина, в свою очередь, отметила, что будет отстаивать свои границы и честь: "Я стала жертвой психологического давления и я не буду молчать. Будут мне рассказывать, что это хайп".

Фокус обратился к Екатерине Репьяховой и Сергею Перману с просьбой о дополнительном комментарии. Мы опубликуем ответ, как только получим.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Жена Виктора Павлика призвала работников "Дворца Украина" уйти в отставку.

Кроме того, певица Анна Тринчер подшутила над Виталием Козловским после его громкого концерта во "Дворце Украина".

Также мы рассказывали, что у Тины Кароль разошлось платье во время выступления во "Дворце спорта".