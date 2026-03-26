Экс-жену Павлика обвинили в насмешке над скандалом: "Ваша желчь вылезла"

Бывшая жена Виктора Павлика Лора Созаева активно реагирует на скандал в отношении экс-супруга. В комментариях женщину начали упрекать, что ее поведение неуместно.

в Facebook Созаева пишет комментарии и репостит новости о ссоре певца с продюсером Сергеем Перманом после концерта во Дворце "Украина".

Бывшая Виктора Павлика отреагировала на скандал

В частности, женщина репостнула новость о том, как Перман сказал, что ее экс-супруг стал "тряпкой для пола".

"К сожалению", — написала она.

А в одном из комментариев под постом продюсера были такие слова вроде бы с неофициальной страницы Ирины Билык: "Лучше бы вспомнила, как соблазнила женатого мужа...в отеле.... того же Витю....может что-то и подлила....в бокал. Наверное, те слова "от души" должна была сказать ей еще жена Виктора.... Жаль что не сказала".

"Почему же не сказала? Сказала! И она в суд на меня подала!" — ответила Созаева.

Лора Созаева поддержала Пермана в скандале Фото: Facebook

Реакция сети

В комментариях к постам бывшей жены Павлика ее обвиняют в неуместном поведении:

"Лора, я прекрасно понимаю ваше отношение к Кате. Представляю, как радуетесь очередному скандалу. Но согласитесь, мужчина, который матерится, кричит, оскорбляет женщину, не может вызывать уважение и поддержку!!!! Еще и работник в сфере культуры и искусства!!!! Это ужас!!!!!!! Не разочаровывайте меня, пожалуйста. Личные дела — это личные дела".

"Лучшее решение было бы вообще не влезать в этот конфликт госпоже Ларисе. Но ведь ее позиция понятна".

"Хотите блокируйте меня, хотите нет, но я выскажусь. В начале, когда я за вами наблюдала а это 7 лет, я вами восхищалась, вы настолько приятный человек были. Потом потеря сына и вот эта ваша желчь вылезла на поверхность. Вы маленькая, обиженная девочка, которая только ждет, когда же там что-то вылезет на поверхность за семью Павлика. Вы самоутверждаетесь за их счет".

