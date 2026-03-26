Ексдружину Павліка звинуватили в насміханні над скандалом: "Ваша жовч вилізла"

Колишня дружина Віктора Павліка Лора Созаєва активно реагує на скандал щодо ексчоловіка. У коментарях жінці почали дорікати, що її поведінка недоречна.

у Facebook Созаєва пише коментарі та репостить новини щодо сварки співака з продюсером Сергієм Перманом після концерту в Палаці "Україна".

Зокрема, жінка репоснула новину про те, як Перман сказав, що її ексчоловік став "ганчіркою для підлоги".

"На жаль", — написала вона.

А в одному з коментарів під дописом продюсера були такі слова начебто з неофіційної сторінки Ірини Білик: "Краще б згадала, як звабила одруженого чоловіка…в готелі….того ж Вітю….може щось і підлила….у келих. Напевне, ті слова "від душі" повинна була сказати їй ще дружина Віктора…. Шкода що не сказала".

"Чого ж не сказала? Сказала! І вона до суду на мене подала!" — відповіла Созаєва.

Відео дня

Лора Созаєва підтримала Пермана у скандалі Фото: Facebook

Реакція мережі

У коментарях до дописів колишньої жінки Павліка її звинувачують у недоречній поведінці:

"Лора, я прекрасно розумію ваше ставлення до Каті. Уявляю, як радієте черговому скандалу. Але погодьтеся, чоловік, який матюкається, кричить, ображає жінку, не може викликати повагу і підтримку!!! Ще й працівник у сфері культури і мистецтва!!!! Це жах!!!!!!! Не розчаровуйте мене, будь ласка. Особисті справи — це особисті справи".

"Найкраще рішення було б взагалі не влазити в цей конфлікт пані Ларисі. Але ж її позиція зрозуміла".

"Хочете блокуйте мене, хочете ні, але я вискажусь. На початку, коли я за вами спостерігала а це 7 років, я вами захоплювалась, ви настільки приємна людина були. Потім втрата сина і ось ця ваша жовч вилізла на поверхню. Ви маленька, ображена дівчинка, котра тільки чекає, коли ж там щось вилізе на поверхню за сім'ю Павліка. Ви самостверджуєтесь за їх рахунок".

