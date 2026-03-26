"Переніс гіпертонічний криз": Перман — про скандал з Павліком

Український продюсер Сергій Перман розповів, як переживає конфліктну та гучну ситуацію після концерту Віктора Павліка в Палаці "Україна".

У коментарі Фокусу організатор виступу, який потрапив під пильну увагу публіки, зізнався, що має проблеми зі здоровʼям на фоні скандалу.

Сергій Перман про скандал з Павліком

Зокрема, директор Палацу "Україна" переніс гіпертонічний криз (значне підвищення артеріального тиску).

"Вибачте будь ласка, я переніс гіпертонічний криз і у мене немає сил говорити на цю тему, я дуже погано себе почуваю. Всі розумні люди все зрозуміли. Дякую вам!" — написав продюсер.

Скандал на концерті Павліка

За версією дружини співака, блогерки Катерини Реп’яхової, яка одночасно є й концертною директоркою, після однієї з пісень виступ раптово зупинили. Організатори заявили, що Павлік "жахливо співає", і навіть начебто викликали лікаря з пропозицією ввести адреналін.

На опублікованих відео та аудіо Катерини чоловік, схожий на Сергія Пермана, розмовляє російською на підвищених тонах, вимагаючи видалити записи з телефону.

Фокус звертався за коментарем до Репʼяхової, але так і не отримав відповіді.

