Директор Палацу прокоментував сварку з Павліком та назвав його "статевою ганчіркою"

Український продюсер та директор Палацу "Україна" Сергій Перман прокоментував скандал з Віктором Павліком та його дружиною Катериною, що розгорівся напередодні.

У Facebook організатор концерту різко висловився про зіркову родину, а артиста назвав "статевою ганчіркою", ймовірно, автоматично переклавши свої слова з російської.

Сергій Перман розкритикував Віктора Павліка

"Не дай бог вам колись зв'язатися з цією страшною сім'єю, якби я знав, що говорять люди, я б у житті до них близько не підійшов. Це сім'я професійних провокаторів, благаю не зв'язуйтесь з ними!!!" — написав продюсер, не називаючи конкретних імен, але гучний скандал говорить сам за себе.

Перман додав, що йому потрібно запускати наступні проєкти, але команда "без сил і бажання що-небудь робити".

"Мені хочеться відповісти людині колись хорошій людині, яка перетворилася на ганчірку для підлоги. Але у мене немає слів, закінчилися пару днів тому. І додам, що я ніколи не стикався з таким неможливим непрофесіоналізмом І повною відсутністю чоловічої волі, совісті та сорому", — написав директор Палацу "Україна", маючи на увазі, судячи з усього, Віктора Павліка.

Цікаво, що спочатку в пості Пермана була фраза "статева ганчірка", яку він уже відредагував.

"Я не можу зрозуміти, що він жертва чи чудовисько? Просто огидно", — написав Сергій Перман.

Скандал на концерті Павліка

За версією дружини співака Катерини Реп’яхової, після однієї з пісень під час його виступу концерт раптово зупинили. Організатори заявили, що Павлік "жахливо співає", і навіть викликали лікаря з пропозицією ввести адреналін.

На опублікованих відео та аудіо блогерки чоловік, схожий на Сергія Пермана, розмовляє російською на підвищених тонах, вимагаючи видалити записи з телефону.

Фокус також звернувся за коментарем до Катерини, але поки не отримав відповіді.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Віктор Павлік уперше публічно розповів, що насправді сталося під час його ювілейного виступу 21 березня.

Дружина Павліка розповіла про приниження на концерті чоловіка: Палац "Україна" відреагував.

Крім того, блогерка Катерина Реп'яхова закликала працівників Палацу "Україна" піти у відставку.