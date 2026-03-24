Директор Дворца прокомментировал ссору с Павликом и назвал его "половой тряпкой"

Украинский продюсер и директор Дворца "Украина" Сергей Перман прокомментировал скандал с Виктором Павликом и его женой Екатериной, разгоревшийся накануне.

В Facebook организатор концерта резко высказался о звездной семье, а артиста назвал "половой тряпкой".

Сергей Перман раскритиковал Виктора Павлика

"Не дай бог вам когда-то связаться с этой страшной семьей, если бы я знал, что говорят люди, я бы в жизни к ним близко не подошел. Это семья профессиональных провокаторов, умоляю не связывайтесь с ними!!!" — написал продюсер, не называя конкретных имен, но громкий скандал говорит сам за себя.

Перман добавил, что ему нужно запускать следующие проекты, но команда "без сил и желания что-либо делать".

"Мне хочется ответить человеку некогда хорошему человеку, который превратился в тряпку для пола. Но у меня нет слов, закончились пару дней назад. И добавлю, что я никогда не сталкивался с таким невозможным непрофессионализмом и полным отсутствием мужской воли, совести и стыда", — написал директор Дворца "Украина", имея в виду, судя по всему, Виктора Павлика.

Интересно, что изначально в посте Пермана была фраза "половая тряпка", которую он уже отредактировал.

"Я не могу понять, что он жертва или чудовище? Просто отвратительно", — написал Сергей Перман.

Скандал на концерте Павлика

По версии жены певца Екатерины Репьяховой, после одной из песен во время его выступления концерт внезапно остановили. Организаторы заявили, что Павлик "ужасно поет", и даже вызвали врача с предложением ввести адреналин.

На опубликованных видео и аудио блогерши мужчина, похожий на Сергея Пермана, разговаривает на русском на повышенных тонах, требуя удалить записи с телефона.

Фокус также обратился за комментарием к Екатерине, но пока не получил ответа.

