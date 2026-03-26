Білик підтримала директора Палацу у сварці з Павліком: "Став найближчою людиною"

Українська співачка Ірина Білик підтримала Сергія Пермана в гучному скандалі після концерту Віктора Павліка в Палаці "Україна".

В Instagram артистка розповіла, як продюсер їй допоміг, коли та захворіла. Ба більше, Білик заговорила про доцільність використання спеціальних речовин для покращення голосу.

Ірина Білик відреагувала на скандал з Павліком

"У світі, де так багато напруги, непорозумінь та емоцій, мені хочеться нагадати, що за кожним великим шоу стоять люди, які роблять усе можливе для його успіху", — почала знаменитість.

Також вона пригадала, як минулого року готувала своє ювілейне шоу "55" в Палаці "Україна" і це "був один із найкращих досвідів".

"Стосовно ситуацій, які виникли між сторонами. Я не була присутня при розмовах і не можу оцінювати деталі. Але як артист можу сказати одне: коли людина відповідає за шоу, вона розуміє всі процеси найкраще і робить те, що необхідно, аби концерт почався і завершився гідно й тріумфально", — написала знаменитість.

За словами Білик, вона в турі щодня працює з фахівцями — фоніатрами, адже щільний графік не завжди дає можливість відпочити, а такі процедури як заливки в горло потрібні для підтримки голосових зв’язок і є необхідністю.

"Вони не шкодять артисту, а навпаки рятують голос у важких умовах. Як правило, спеціальні розчини з вітамінами або препаратами. Це звичайна медична практика, яку фоніатри застосовують для артистів, щоб швидко зняти набряк чи напруження голосових зв’язок і дати можливість виступити. Для багатьох артистів це звичайна частина професії, коли потрібно берегти голос і бути готовим вийти до глядача", — наголосила Ірина Білик.

Також артистка задалася питанням: невже концертний директор цього не знає.

"І хочу додати: якщо всі почнуть записувати один одного на диктофон і викладати в соцмережі… то можна буде сміливо кожного у цьому світі розп’яти на Голгофі. Я щиро бажаю нашому шоу-бізнесу більше толерантності та взаєморозуміння. Як сказано в Біблії, інколи найкращий шлях — це вміти пробачати одне одного", — додала Білик.

Як Перман допоміг Білик

Артистка пригадала, що за два тижні до минулорічних концертів вона тяжко перехворіла двосторонньою пневмонією.

"Сатурація падала, я не могла дихати, лежала у стаціонарі", — розповіла Ірина.

За її словами, саме Сергій Перман домовився з лікарями, які боролися за відновлення співачки. Він привозив Білик їжу, фрукти, підтримував кожного дня.

"У той момент він став мені найближчою людиною, замість моїх батьків, котрих вже немає поруч. І за це я буду вдячна йому завжди", — написала зірка сцени.

Продюсер уже відреагував у коментарях: "Я дуже дякую за підтримку. Це дуже цінно".

