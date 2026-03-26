Билык поддержала директора Дворца в ссоре с Павликом: "Стал самым близким человеком"

Украинская певица Ирина Билык поддержала Сергея Пермана в громком скандале после концерта Виктора Павлика во Дворце "Украина".

В Instagram артистка рассказала, как продюсер ей помог, когда та заболела. Более того, Билык заговорила о целесообразности использования специальных веществ для улучшения голоса.

Ирина Билык отреагировала на скандал с Павликом

"В мире, где так много напряжения, недоразумений и эмоций, мне хочется напомнить, что за каждым большим шоу стоят люди, которые делают все возможное для его успеха", — начала знаменитость.

Также она вспомнила, как в прошлом году готовила свое юбилейное шоу "55" во Дворце "Украина" и это "был один из лучших опытов".

"Относительно ситуаций, которые возникли между сторонами. Я не присутствовала при разговорах и не могу оценивать детали. Но как артист могу сказать одно: когда человек отвечает за шоу, он понимает все процессы лучше всего и делает то, что необходимо, чтобы концерт начался и завершился достойно и триумфально", — написала знаменитость.

По словам Билык, она в туре ежедневно работает со специалистами — фониатрами, ведь плотный график не всегда дает возможность отдохнуть, а такие процедуры как заливки в горло нужны для поддержания голосовых связок и являются необходимостью.

"Они не вредят артисту, а наоборот спасают голос в тяжелых условиях. Как правило, специальные растворы с витаминами или препаратами. Это обычная медицинская практика, которую фониатры применяют для артистов, чтобы быстро снять отек или напряжение голосовых связок и дать возможность выступить. Для многих артистов это обычная часть профессии, когда нужно беречь голос и быть готовым выйти к зрителю", — отметила Ирина Билык.

Также артистка задалась вопросом: неужели концертный директор этого не знает.

"И хочу добавить: если все начнут записывать друг друга на диктофон и выкладывать в соцсети... то можно будет смело каждого в этом мире распять на Голгофе. Я искренне желаю нашему шоу-бизнесу больше толерантности и взаимопонимания. Как сказано в Библии, иногда лучший путь — это уметь прощать друг друга", — добавила Билык.

Как Перман помог Билык

Артистка вспомнила, что за две недели до прошлогодних концертов она тяжело переболела двусторонней пневмонией.

"Сатурация падала, я не могла дышать, лежала в стационаре", — рассказала Ирина.

По ее словам, именно Сергей Перман договорился с врачами, которые боролись за восстановление певицы. Он привозил Билык еду, фрукты, поддерживал каждый день.

"В тот момент он стал мне самым близким человеком, вместо моих родителей, которых уже нет рядом. И за это я буду благодарна ему всегда", — написала звезда сцены.

Продюсер уже отреагировал в комментариях: "Я очень благодарю за поддержку. Это очень ценно".

