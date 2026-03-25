Потап стал на сторону Павлика в скандале с Перманом: "Это еще я ничего не рассказал"

Украинский рэпер Потап, который в последнее время живет за границей, публично поддержал Виктора Павлика на фоне скандала с продюсером Сергеем Перманом после выступления артиста во Дворце "Украина".

Алексей встал на сторону семьи певца. В Instagram музыкант прокомментировал ситуацию, отметив, что в подобных случаях руководители должны нести ответственность за свои действия.

Сперва муж Насти Каменских провел параллель с футбольными тренерами, которые уходят с должности после проигрыша в важном матче.

"Это этика, профессионализм и воспитание. Если бы так было у нас в Украине с должностями, которые занимают руководители. Например, культурных государственных учреждений. Если они публично казнили, то они должны найти силы уволиться. Тем более есть за что. В этой ситуации я поддерживаю артиста Виктора Павлика. Не потому, что он классный артист, а потому, что я знаю, что надо быть профессионалом", — сказал Потап.

Відео дня

Вместе с этим, Алексей сказал, что и сам имел опыт сотрудничества с Сергеем Перманом и может рассказать больше, но пока воздерживается от подробностей.

Также рэпер, который обещает больше не участвовать в обсуждениях украинского шоубиза, обратил внимание на русский язык в видео с участием директора Дворца "Украина".

"Есть личный опыт работы с этим человеком. У меня нет нареканий на шоубизнес, а вот на должность руководителя Дворца "Украина"... Думайте сами... И это еще я ничего не рассказал, правда? Мы подождем немного, когда можно будет рассказать все детали закулисья шоубизнеса", — резюмировал продюсер.

Скандал на концерте Павлика

По версии жены певца Екатерины Репьяховой, после одной из песен во время его выступления концерт внезапно остановили. Организаторы заявили, что Виктор Павлик "ужасно поет", и даже вызвали врача с предложением ввести адреналин.

На опубликованных видео и аудио мужчина, похожий на Сергея Пермана, директора Дворца "Украина", разговаривает на русском на повышенных тонах, требуя удалить записи с телефона.

