"Я плакал": Виктор Павлик довел до слез Павла Зиброва на концерте во "Дворце Украина" (видео)
Скандал вокруг концерта Виктора Павлика в Киеве получил продолжение — артиста публично поддержал Павел Зибров. Певец резко раскритиковал организаторов события и их решения во время выступления.
Павел Зибров лично был среди зрителей концерта, который состоялся 21 марта во "Дворце Украина", и заверил: выступление Виктора Павлика оставило у него сильные эмоции и положительные впечатления. По словам артиста, никаких объективных причин для прерывания концерта он не услышал, ведь с вокальной точки зрения все происходило на высоком уровне. Об этом Зибров написал под сообщением Павлика в Facebook.
"Твои песни подпевали, и я, честно говоря, даже плакал. Для меня это было абсолютное удовольствие и большое наслаждение от живой музыки. Как вокалист, я не услышал ничего, что могло бы смутить или стать причиной для антракта. Да, первые две песни — это всегда настройка, но дальше все шло как по маслу. Поэтому для меня ситуация с антрактом также была неожиданной", — прокомментировал артист.
Отдельно Зибров высказался и относительно действий организаторов, которые, по информации, настаивали на инъекции адреналина для Павлика. Он подчеркнул, что вопросы здоровья должны решаться исключительно самим артистом и его близкими, а не посторонними людьми.
"Я прекрасно понимаю предостережения твоей команды и жены насчет укола. В твоем случае здоровье — это безоговорочный приоритет, и здесь не может быть компромиссов. А если говорить не только о концерте, который был действительно шикарным, а о человеческих вещах — то ни один человек не имеет права позволять себе такой тон и такие слова", — отметил артист.
В завершение певец также возмутился манерой общения организаторов с женой Павлика, отметив, что подобное поведение недопустимо независимо от обстоятельств.
