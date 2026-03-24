"Я плакав": Віктор Павлік довів до сліз Павла Зіброва на концерті в "Палаці Україна" (відео)

Скандал довкола концерту Віктора Павліка в Києві отримав продовження — артиста публічно підтримав Павло Зібров. Співак різко розкритикував організаторів події та їхні рішення під час виступу.

Павло Зібров особисто був серед глядачів концерту, що відбувся 21 березня у "Палаці Україна", і запевнив: виступ Віктора Павліка залишив у нього сильні емоції та позитивні враження. За словами артиста, жодних об’єктивних причин для переривання концерту він не почув, адже з вокальної точки зору все відбувалося на високому рівні. Про це Зібров написав під дописом Павліка у Facebook.

"Твої пісні підспівували, і я, чесно кажучи, навіть плакав. Для мене це було абсолютне задоволення і велика насолода від живої музики. Як вокаліст, я не почув нічого, що могло б збентежити чи стати причиною для антракту. Так, перші дві пісні — це завжди налаштування, але далі все йшло як по маслу. Тому для мене ситуація з антрактом також була несподіваною", — прокоментував артист.

Окремо Зібров висловився і щодо дій організаторів, які, за інформацією, наполягали на ін’єкції адреналіну для Павліка. Він підкреслив, що питання здоров’я мають вирішуватися виключно самим артистом та його близькими, а не сторонніми людьми.

"Я прекрасно розумію застереження твоєї команди і дружини щодо уколу. У твоєму випадку здоров'я — це беззаперечний пріоритет, і тут не може бути компромісів. А якщо говорити не лише про концерт, який був дійсно шикарним, а про людські речі — то жодна людина не має права дозволяти собі такий тон і такі слова", — зазначив артист.

Павло Зібров про концерт Віктора Павліка Фото: Facebook

На завершення співак також обурився манерою спілкування організаторів із дружиною Павліка, наголосивши, що подібна поведінка є неприпустимою незалежно від обставин.

