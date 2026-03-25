Потап став на бік Павліка у скандалі з Перманом: "Це ще я нічого не розповів"

Український репер Потап, який останнім часом живе за кордоном, публічно підтримав Віктора Павліка на фоні скандалу з продюсером Сергієм Перманом після виступу артиста в Палаці "Україна".

Олексій став на бік родини співака. В Instagram музикант прокоментував ситуацію, зазначивши, що в подібних випадках керівники мають нести відповідальність за свої дії.

Потап підтримав Павліка

Спершу чоловік Насті Каменських провів паралель з футбольними тренерами, які йдуть з посади після програшу у важливому матчі.

"Це етика, професіоналізм і виховання. Якби ж то так було у нас в Україні з посадами, які займають керівники. Наприклад, культурних державних установ. Якщо вони публічно стратили, то вони мають знайти сили звільнитися. Тим паче є за що. В цій ситуації я підтримую артиста Віктора Павліка. Не тому, що він класний артист, а тому, що я знаю, що треба бути професіоналом", — сказав Потап.

Разом з цим, Олексій сказав, що й сам мав досвід співпраці із Сергієм Перманом і може розповісти більше, але поки утримується від подробиць.

Також репер, який обіцяє більше не брати участь в обговореннях українського шоубізу, звернув увагу на російську мову у відео за участі директора Палацу "Україна".

"Є особистий досвід роботи з цією людиною. У мене немає нарікань на шоубізнес, а ось на посаду керівника Палацу "Україна"… Думайте самі… І це ще я нічого не розповів, правда? Ми почекаємо трохи, коли можна буде розповісти всі деталі залаштунків шоубізнесу", — резюмував продюсер.

Скандал на концерті Павліка

За версією дружини співака Катерини Реп’яхової, після однієї з пісень під час його виступу концерт раптово зупинили. Організатори заявили, що Віктор Павлік "жахливо співає", і навіть викликали лікаря з пропозицією ввести адреналін.

На опублікованих відео та аудіо чоловік, схожий на Сергія Пермана, директора Палацу "Україна", розмовляє російською на підвищених тонах, вимагаючи видалити записи з телефону.

