"Перенес гипертонический криз": Перман — о скандале с Павликом
Украинский продюсер Сергей Перман рассказал, как переживает конфликтную и громкую ситуацию после концерта Виктора Павлика во Дворце "Украина".
В комментарии Фокусу организатор выступления, который попал под пристальное внимание публики, признался, что имеет проблемы со здоровьем на фоне скандала.
Сергей Перман о скандале с Павликом
В частности, директор Дворца "Украина" перенес гипертонический криз (значительное повышение артериального давления).
"Извините пожалуйста, я перенес гипертонический криз и у меня нет сил говорить на эту тему, я очень плохо себя чувствую. Все умные люди все поняли. Спасибо вам!" — написал продюсер.
Скандал на концерте Павлика
По версии жены певца, блогерши Екатерины Репьяховой, которая одновременно является и концертным директором, после одной из песен выступление внезапно остановили. Организаторы заявили, что Павлик "ужасно поет", и даже якобы вызвали врача с предложением ввести адреналин.
На опубликованных видео и аудио Екатерины мужчина, похожий на Сергея Пермана, разговаривает на русском на повышенных тонах, требуя удалить записи с телефона.
Фокус обращался за комментарием к Репяховой, но так и не получил ответа.
