"Перенес гипертонический криз": Перман — о скандале с Павликом

Украинский продюсер Сергей Перман рассказал, как переживает конфликтную и громкую ситуацию после концерта Виктора Павлика во Дворце "Украина".

В комментарии Фокусу организатор выступления, который попал под пристальное внимание публики, признался, что имеет проблемы со здоровьем на фоне скандала.

Сергей Перман о скандале с Павликом

В частности, директор Дворца "Украина" перенес гипертонический криз (значительное повышение артериального давления).

"Извините пожалуйста, я перенес гипертонический криз и у меня нет сил говорить на эту тему, я очень плохо себя чувствую. Все умные люди все поняли. Спасибо вам!" — написал продюсер.

Скандал на концерте Павлика

По версии жены певца, блогерши Екатерины Репьяховой, которая одновременно является и концертным директором, после одной из песен выступление внезапно остановили. Организаторы заявили, что Павлик "ужасно поет", и даже якобы вызвали врача с предложением ввести адреналин.

На опубликованных видео и аудио Екатерины мужчина, похожий на Сергея Пермана, разговаривает на русском на повышенных тонах, требуя удалить записи с телефона.

Фокус обращался за комментарием к Репяховой, но так и не получил ответа.

Украинская певица Ирина Билык поддержала Сергея Пермана в громком скандале после концерта Виктора Павлика во Дворце "Украина" и вспомнила, как тот помогал ей во время болезни.

Перман резко высказался о семье артиста, а Павлика назвал "половой тряпкой".

Кроме того, Виктор Павлик впервые публично рассказал, что на самом деле произошло во время его юбилейного выступления 21 марта.