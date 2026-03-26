Скандал через концерт Віктора Павліка: Оля Полякова вважає, що його дружина хайпує

Українська виконавиця Оля Полякова висловилася щодо резонансу, який виник після концерту Віктора Павліка в столиці, та різко розкритикувала його дружину, запідозривши її у спробі привернути увагу.

Протягом останніх днів тема виступу в "Палаці Україна" активно обговорюється в мережі. До дискусії долучилася і Полякова, яка спершу відреагувала на заяви Катерини Реп’яхової про нібито використання адреналіну для підтримки голосу артиста. Тоді співачка іронічно зауважила, що це "єдиний спосіб зазвучати". Згодом вона уточнила свою позицію, пояснивши, що її слова були неправильно інтерпретовані.

Оля Полякова написала Катерині Репʼяховій Фото: Instagram

За її словами, адреналін не вводять ін’єкційно, а застосовують іншим способом — наносять на голосові зв’язки для досягнення ефекту.

"Побачила в Інтернеті, що багато новин про те, що я підтримала ідею вколоти в зв'язки Павліку адреналін. Всі, хто дотичний до вокалу, знають, що адреналін в зв'язки ніхто не коле. Адреналін виключно поливають на зв'язки, щоб судини звузились і з'явився голос, спів. Це абсолютно нешкідлива процедура", — говорить артистка.

Окрім цього, Полякова різко висловилася на адресу Реп’яхової, заявивши, що скандал навколо ситуації був створений навмисно. Вона також обурилася тим, що блогерка оприлюднила їхнє приватне листування, і попередила про можливі наслідки таких дій.

Віктор Павлік з дружиною Фото: repyahovakate / Instagram

"Оця жіночка – жінка Павліка – вона просто хайпує на цій історії. Хто дуже переживає за серце Павліка, як ви думаєте, скандал, який вона влаштувала довкола нього, він йому на серце не повпливає? Ще одне! Якщо ви викладаєте особисте листування, то будьте готові получити", — підсумувала артистка.

