Муж Поляковой снова пошел к Гордону, где рассказал еврейский анекдот о любви

Бизнесмен и муж певицы Оли Поляковой Вадим Буряковский рассказал анекдот о любви, когда снова пришел к Дмитрию Гордону.

Избранник артистки после скандального и мемного предыдущего интервью снова пришел на разговор к журналисту.

Анекдот о любви от мужа Поляковой

Гордон попросил рассказать анекдот о чем-то, а впоследствии уточнил, что о любви.

"Очень хороший у меня есть еврейский анекдот", — сказал муж артистки.

Встречаются два еврея — один пожилой, второй молодой. И молодой спрашивает у пожилого из уважения: "Скажите, у вас там молодая жена. Как это вообще? Большая разница".

"Молодой человек, у каждого свои взгляды, кому нравится, кому не нравится, мне, например, нет".

Интересно, что сам Буряковский старше жены на около 20 лет.

Оля Полякова з чоловіком

Почему муж Поляковой стал популярным

Недавно в интервью Гордону Буряковский рассказал о своем отношении к подруге жены Маши Ефросининой и ее семье.

"Маша нравится на сцене. В жизни она не такая открытая. Благодаря Оле она раскрылась. В первой передаче она была зажата. Я же ее смотрел по телеканалу с Юрой Горбуновым, и она мне как родная", — сказал Буряковский.

После этого муж певицы вспомнил, как между ним и Ефросининой произошло недоразумение, и назвал мужа телеведущей Тимура Хромаева "мажором".

Самой Поляковой впоследствии приходилось извиняться за слова мужа.

