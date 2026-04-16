Ефросинина иронично отреагировала на скандальное интервью мужа Поляковой (видео)

Украинская телеведущая Маша Ефросинина иронично отреагировала на интервью мужа Оли Поляковой, бизнесмена Вадима Буряковского.

Ефросинина стала ведущей премии YUNA 15 апреля. В один момент обстановка в зале стала чересчур расслабленной. Видео опубликовали в Telegram-канале "Что ты знаешь о Бобуле?".

Ефросинина о "Вадике"

Ведущая, возвращаясь на сцену и поправляя свое платье, внезапно вспомнила о муже своей подруги Оли Поляковой, который недавно дал скандальное и мемное интервью, в котором рассказал об отношении к семье Ефросининой.

"Пол зала уехали, а мы не будем их, так сказать, коментировать. Это прокомментирует тредс... И Вадик", — сказала Маша со сцены.

Что наговорил муж Поляковой

Недавно в интервью Гордону Вадим Буряковский рассказал о своем отношении к подруге жены Маши Ефросининой и ее семье.

"Маша нравится на сцене. В жизни она не такая открытая. Благодаря Оле она раскрылась. В первой передаче она была зажата. Я же ее смотрел по телеканалу с Юрой Горбуновым, и она мне как родная", — говорил муж артистки.

После этого бизнесмен вспомнил, как между ним и Ефросининой произошло недоразумение, и назвал мужа звезды, военного Тимура Хромаева, "мажором".

Самой Оле Поляковой впоследствии пришлось публично извиняться за слова "Вадика".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Буряковский рассказал анекдот о любви, когда снова пришел к Гордону.

Оля Полякова пошутила, что после интервью ее муж "из дома больше не выйдет".

Кроме того, во время недавнего концерта в Днепре, когда зрители начали выкрикивать "Вадик", певица в шутку отреагировала.