Chanel за 280 тисяч та 9 каратів: дочка Полякової розказала, скільки коштує її образ (відео)
Старша дочка української співачки Олі Полякової Марія, яка живе в США, зустрілася з Ніколасом Кармою в сонячній Одесі.
Блогер традиційно запитав, скільки коштує образ гості його рубрики, поділившись відео у своїх соцмережах. А дівчина розкрила карти.
Скільки коштує лук Полякової
"Боже мій, вітаю, Ніколас Карма, я думала, скільки мені ще чекати. Зрозумійте, я в Бостоні живу, чому тут немає Ніколаса Карми?" — емоційно відреагувала на блогера Марія.
- Туфлі — 1200 грн;
- сукня — 2-3 тисячі грн.
Також дочка співачки показала свою заручальну каблучку, зізнавшись, що це вже друга.
"До речі, це друга, першу я загубила. Це був трикаратний маркіз такий, як у мене. Зараз у мене 9, до цього було 3, вийшов апдейт. Вдало загубила. До речі, це він (чоловік Маші, — Ред.) винний. Я йому сказала, який у мене розмір. Він трішки не вгадав. І вона впала в море", — каже Марія.
Ціну сумки Chanel дівчина не стала розкривати, але з інформації в мережі, та коштує 6400 доларів (280 тисяч гривень). Сумку подарувала Маші мама на 21 рік.
Також Марія зізналася, що не може працювати у США через загрозу депортації, адже перебуває там за студентською візою.
Реакція мережі
У коментарях дочку співачку засипали компліментами, а також відреагувала її мама:
- "Матусін гумор і харизма".
- "Дуже приємна. Я з посмішкою дивилась все відео".
- "Дуже гарна дівчинка! Щебетушка! Саме така, яка має бути дівчинка її віку! Марічка, принеси свою чистоту через життя".
- "Позитивне враження залишила Марічка. Дуже відкрита, легка в спілкуванні, чим дуже схожа на матусю, але з своєю родзинкою".
- "Дякую всім за гарні коменти", — написала Полякова-старша.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Оля Полякова розповіла про проблеми зі здоров'ям своєї старшої доньки під час відпочинку за кордоном: дівчина потрапила до лікарні.
- Марія привітала свого тата Вадима з днем народження. Бізнесмену виповнилося 64 роки.
Крім того, співачка пригадала неприємну історію з колишнім міністром культури часів Януковича, якого довелося "поставити на місце".