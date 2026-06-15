Оля Полякова відмовила міністру в стосунках на одну ніч: той помстився

Українська співачка Оля Полякова пригадала неприємну історію з колишнім міністром культури часів Януковича, якого довелося "поставити на місце".

Зірка сцени поділилася історією про неприємний інцидент у розмові з телеведучим Андрієм Бєдняковим.

До Олі Полякової домагався міністр

За словами співачки, це сталося ще до окупації Криму росіянами у 2014 році, під час одного з концертів у Ялті. Після виступу міністр, імʼя якого співачка не розкриває, запропонував підвезти її додому, але по дорозі сталося несподіване.

"Він каже: "Я вас відвезу особисто". Потім запропонував заїхати на дачу, випити чаю… Я одразу зрозуміла, що це якась історія не про чай", — каже знаменитість.

Полякова наголосила, що одружена і не зацікавлена в таких пропозиціях. Після цього посадовець образився та відмовився везти її назад. Олі Поляковій довелося самій добиратися до міста посеред ночі.

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Оля Полякова Фото: Instagram polyakovamusic

Хоча артистка не назвала прямо імені того чоловіка, але зазначила, що це був представник Міністерства культури часів Януковича. Тоді відомство очолювали Михайло Кулиняк та Леонід Новохатько.

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