Оля Полякова отказала министру в связи на одну ночь: тот отомстил

Украинская певица Оля Полякова вспомнила неприятную историю с бывшим министром культуры при Януковиче, которого пришлось "поставить на место".

Звезда сцены поделилась историей о неприятном инциденте в беседе с телеведущим Андреем Бедняковым.

К Оле Поляковой приставал министр

По словам певицы, это произошло ещё до оккупации Крыма россиянами в 2014 году, во время одного из концертов в Ялте. После выступления министр, имя которого певица не раскрывает, предложил подвезти ее домой, но по дороге произошло неожиданное.

"Он говорит: "Я вас лично отвезу". Потом предложил заехать на дачу, выпить чаю… Я сразу поняла, что это какая-то история не о чае", — говорит знаменитость.

Полякова подчеркнула, что замужем и не заинтересована в таких предложениях. После этого чиновник обиделся и отказался везти её обратно. Оле Поляковой пришлось самой добираться до города посреди ночи.

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Оля Полякова Фото: Instagram polyakovamusic

Хотя артистка не назвала прямо имя этого человека, но отметила, что это был представитель Министерства культуры времен Януковича. Тогда ведомство возглавляли Михаил Кулиняк и Леонид Новохатько.

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