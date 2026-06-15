Оля Полякова отказала министру в связи на одну ночь: тот отомстил
Украинская певица Оля Полякова вспомнила неприятную историю с бывшим министром культуры при Януковиче, которого пришлось "поставить на место".
Звезда сцены поделилась историей о неприятном инциденте в беседе с телеведущим Андреем Бедняковым.
К Оле Поляковой приставал министр
По словам певицы, это произошло ещё до оккупации Крыма россиянами в 2014 году, во время одного из концертов в Ялте. После выступления министр, имя которого певица не раскрывает, предложил подвезти ее домой, но по дороге произошло неожиданное.
"Он говорит: "Я вас лично отвезу". Потом предложил заехать на дачу, выпить чаю… Я сразу поняла, что это какая-то история не о чае", — говорит знаменитость.
Полякова подчеркнула, что замужем и не заинтересована в таких предложениях. После этого чиновник обиделся и отказался везти её обратно. Оле Поляковой пришлось самой добираться до города посреди ночи.
Хотя артистка не назвала прямо имя этого человека, но отметила, что это был представитель Министерства культуры времен Януковича. Тогда ведомство возглавляли Михаил Кулиняк и Леонид Новохатько.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Маша Ефросинина и Оля Полякова впервые появились вместе на публике в Одессе после скандальных заявлений Вадима Буряковского.
- Украинская телеведущая Маша Ефросинина высмеяла скандальное интервью мужа своей подруги.
Кроме того, певица пошутила, что после интервью её муж "из дома больше не выйдет".