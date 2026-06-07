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"Целуй своего хрыча дома": Полякова и Ефросинина устроили перфоманс в Одессе

Маша Ефросинина и Оля Полякова
Маша Ефросинина и Оля Полякова в Одессе | Фото: скриншот

Ведущая Маша Ефросинина и певица Оля Полякова впервые появились вместе на публике в Одессе после скандальных заявлений Вадима Буряковского. Во время финального концерта своего совместного проекта "Взрослые девушки" подруги пошутили над ситуацией и устроили перформанс.

Телеведущая Маша Ефросинина во время концерта 6 июня продемонстрировала надпись "Вадик" на своем декольте, намекая на мужа Оли Поляковой Вадима Буряковского. Кадрами с выступления звезда поделилась в соцсети Instagram.

"За**анка и лицемерка", — подписала один из роликов Ефросинина.

Во время шоу Ефросинина рассказала, что хранит на сердце тайну и продемонстрировала надпись "Вадик" на груди. Это признание заставило расхохотаться Полякову, которая даже предложила поцеловать имя своего мужа.

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Надпись "Вадик" на декольте Маши Ефросининой на декольте
Фото: скриншот

"Нет, целуй своего хрыча дома сама", — отказала Ефросинина в просьбе.

Вадик Полякова
Полякова реагирует на надпись "Вадик"
Фото: скриншот

Полякова также высказалась о дуэте, заявив, что взрослые девочки "не придают большого значения мелочам", а их дружба — "не разлей компот".

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Проект "Взрослые девушки" существовал 5,5 лет и его закрытие не связано с заявлениями Буряковского о Ефросининой и ее муже Тимуре Хромаеве, говорилось в совместном заявлении ее авторов и ведущих.

Программа, признавали Ефросинина и Полякова, уже выполнила свою главную миссию, а вероятное возвращение шоу будет возможным только в другом, обновленном формате.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, певица пошутила, что после интервью ее муж "из дома больше не выйдет".