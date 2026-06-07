"Целуй своего хрыча дома": Полякова и Ефросинина устроили перфоманс в Одессе

Ведущая Маша Ефросинина и певица Оля Полякова впервые появились вместе на публике в Одессе после скандальных заявлений Вадима Буряковского. Во время финального концерта своего совместного проекта "Взрослые девушки" подруги пошутили над ситуацией и устроили перформанс.

Телеведущая Маша Ефросинина во время концерта 6 июня продемонстрировала надпись "Вадик" на своем декольте, намекая на мужа Оли Поляковой Вадима Буряковского. Кадрами с выступления звезда поделилась в соцсети Instagram.

"За**анка и лицемерка", — подписала один из роликов Ефросинина.

Во время шоу Ефросинина рассказала, что хранит на сердце тайну и продемонстрировала надпись "Вадик" на груди. Это признание заставило расхохотаться Полякову, которая даже предложила поцеловать имя своего мужа.

Надпись "Вадик" на декольте Маши Ефросининой на декольте Фото: скриншот

"Нет, целуй своего хрыча дома сама", — отказала Ефросинина в просьбе.

Полякова реагирует на надпись "Вадик" Фото: скриншот

Полякова также высказалась о дуэте, заявив, что взрослые девочки "не придают большого значения мелочам", а их дружба — "не разлей компот".

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Проект "Взрослые девушки" существовал 5,5 лет и его закрытие не связано с заявлениями Буряковского о Ефросининой и ее муже Тимуре Хромаеве, говорилось в совместном заявлении ее авторов и ведущих.

Программа, признавали Ефросинина и Полякова, уже выполнила свою главную миссию, а вероятное возвращение шоу будет возможным только в другом, обновленном формате.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Вадим Буряковский назвал мужа Ефросининой Тимура Хромаева "мажором".

Украинская телеведущая Маша Ефросинина высмеяла скандальное интервью мужа своей подруги.

Кроме того, певица пошутила, что после интервью ее муж "из дома больше не выйдет".