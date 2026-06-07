"Цілуй свого хрича вдома": Полякова та Єфросиніна влаштували перфоманс в Одесі

Ведуча Маша Єфросиніна та співачка Оля Полякова вперше з'явилися разом на публіці в Одесі після скандальних заяв Вадима Буряковського. Під час фінального концерту свого спільного проєкту "Дорослі дівчата" подруги пожартували над ситуацією та влаштували перформанс.

Телеведуча Маша Єфросиніна під час концерту 6 червня продемонструвала напис "Вадік" на своєму декольте, натякаючи на чоловіка Олі Полякової Вадима Буряковського. Кадрами з виступу зірка поділилася у соцмережі Instagram.

"За**анка і лицемірка", – підписала один із роликів Єфросиніна.

Під час шоу Єфросиніна розповіла, що зберігає на серці таємницю та продемонструвала напис "Вадік" на грудях. Це зізнання примусило розреготатися Полякову, яка навіть запропонувала поцілувати ім'я свого чоловіка.

Напис "Вадік" на декольте Маші Єфросиніної Фото: скріншот

"Ні, цілуй свого хрича дома сама", — відмовила Єфросиніна у проханні.

Полякова реагує на напис "Вадік" Фото: скріншот

Полякова також висловилася про дует, заявивши, що дорослі дівчатка "не надають великого значення дрібницям", а їхня дружба — "не розлий компот".

Відео дня

Проєкт "Дорослі дівчата" існував 5,5 років й його закриття не пов'язане з заявами Буряковського про Єфросініну та її чоловіка Тимура Хромаєва, йшлося в спільній заяві її авторок та ведучих.

Програма, визнавали Єфросиніна та Полякова, вже виконала свою головну місію, а ймовірне повернення шоу буде можливим лише в іншому, оновленому форматі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Вадим Буряковський назвав чоловіка Єфросиніної Тимура Хромаєва "мажором".

Українська телеведуча Маша Єфросиніна висміяла скандальне інтервʼю чоловіка своєї подруги.

Крім того, співачка пожартувала, що після інтервʼю її чоловік "з хати більше не вийде".