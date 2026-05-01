Єфросиніна з "Мажором" висміяла скандальне інтервʼю чоловіка Полякової (відео)

Українська телеведуча Маша Єфросиніна висміяла скандальне інтервʼю чоловіка своєї подруги та колеги, співачки Олі Полякової.

Бізнесмен Вадим Буряковський нещодавно назвав чоловіка Єфросиніної Тимура Хромаєва "мажором". Натомість зірка екрану після тижнів мовчання іронічно відреагувала на ситуацію. Відео вона поділилася в Instagram (mashaefrosinina).

Чоловік Єфросиніної отримав "Мажора"

Марія показала серію кадрів з буденного життя, іронічно підписавши їх цитатою Буряковського, який публічно звинувачував її в лицемірстві: "В жизні нє такая, как на сценє".

Ба більше, телеведуча покепкувала з Тимура, вручивши йому упаковку "Мажора". Військовий з підозрою подивився на дружину та посміхнувся.

Що наговорив чоловік Полякової

Місяць тому в інтерв’ю Гордону бізнесмен Вадим Буряковський розповів про своє ставлення до Маші Єфросиніної та її родини.

Відео дня

"Маша подобається на сцені. У житті вона не така відкрита. Завдяки Олі вона розкрилася. У першій передачі вона була затиснута. Я ж її дивився по телеканалу з Юрою Горбуновим, і вона мені як рідна", — сказав Вадим.

Після цього чоловік Полякової згадав, як між ним та Єфросиніною відбулося непорозуміння, та назвав її чоловіка "мажором".

Згодом співачці довелося публічно просити вибачення за слова чоловіка.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Оля Полякова пожартувала, що після інтервʼю її чоловік "з хати більше не вийде".

Продюсерка співачки Розалія Романова шокувала продовженням скандалу з колишньою підопічною, подавши на неї заяву в правоохоронні органи у Швейцарії.

Крім того, під час нещодавнього концерту в Дніпрі, коли глядачі почали вигукувати "Вадік", артистка жартома відреагувала.