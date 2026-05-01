Ефросинина с "Мажором" высмеяла скандальное интервью мужа Поляковой (видео)

Украинская телеведущая Маша Ефросинина высмеяла скандальное интервью мужа своей подруги и коллеги, певицы Оли Поляковой.

Бизнесмен Вадим Буряковский недавно назвал мужа Ефросининой Тимура Хромаева "мажором". Зато звезда экрана после недель молчания иронично отреагировала на ситуацию. Видео она поделилась в Instagram (mashaefrosinina).

Муж Ефросининой получил "Мажора"

Мария показала серию кадров из будничной жизни, иронично подписав их цитатой Буряковского, который публично обвинял ее в лицемерии: "В жизни не такая, как на сцене".

Более того, телеведущая посмеялась над Тимуром, вручив ему упаковку "Мажора". Военный с подозрением посмотрел на жену и улыбнулся.

Что наговорил муж Поляковой

Месяц назад в интервью Гордону бизнесмен Вадим Буряковский рассказал о своем отношении к Маше Ефросининой и ее семье.

"Маша нравится на сцене. В жизни она не такая открытая. Благодаря Оле она раскрылась. В первой передаче она была зажата. Я же ее смотрел по телеканалу с Юрой Горбуновым, и она мне как родная", — сказал Вадим.

После этого муж Поляковой вспомнил, как между ним и Ефросининой произошло недоразумение, и назвал ее мужа "мажором".

Впоследствии певице пришлось публично извиняться за слова мужа.

