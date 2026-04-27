На Олю Полякову подали заявление в полицию: что известно (фото)
Бывшая продюсер украинской певицы Оли Поляковой, которая когда-то носила имя Ирина Ковальская, а теперь называется Розалия Романова, шокировала продолжением скандала с бывшей подопечной.
События 20-летней давности получили новую огласку после громких заявлений мужа певицы Вадима Буряковского в интервью Гордону. Женщина, которая работала с артисткой в течение 1999-2004 годов, заявила в Instagram (rosalia_romanova), что обратилась в правоохранительные органы.
Продюсер Поляковой подала на нее в полицию
Розалия ранее обратила внимание на слова Буряковского о моменте прекращения сотрудничества певицы с продюсером и концертным директором, которым был покойный муж Романовой. По ее словам, физическое насилие со стороны бизнесмена привело к инвалидности и смерти мужчины.
Отметим, что сама Оля Полякова резко реагировала на публичные обвинения Романовой. Певица назвала экс-продюсера "лгуньей, шантажисткой и аферисткой". Полякова говорит, что смерть произошла спустя годы после завершения их сотрудничества.
Впрочем, Романова продолжает стоять на своем и обратилась к правоохранителям в Швейцарии, где сейчас живет. Женщина говорит, что предоставила все имеющиеся доказательства.
"Меня много раз спрашивали, почему я раньше не обратилась в суд и правоохранительные органы... Я отвечала, что боялась... И возможно, вы все же поняли, чего я боялась после песен про "ломание костей" и "закатывание в бетон". Сейчас я тоже боюсь... Я адекватный человек, и понимаю, что другие люди — не меняются... Но, Швейцария — это действительно правовое государство и оно умеет защищать тех, за кого оно несет ответственность", — отметила Романова.
Реакция сети
В комментариях украинцы как поддержали решение продюсера, так и задались вопросом, зачем это делать спустя столько лет:
- "Вам нечем заняться? Решили попиариться? Ужас!!!"
- "После этого Вадик точно пожалеет, что дал интервью Гордону. Это как Тодоренко тоже ляпнула, что когда-то хотела отравить мужа, у которого аллергия".
- "Пусть все развернется лучшим образом для вас!"
- "Вы большая молодец! Горжусь вашим мужеством и чувством справедливости! И Искренне желаю победы и поставить этих наглых выскочек и мажоров на место!"
- "Вы молодцы. Надо себя защитить. Вам успехов, силы и здоровья".
