На Олю Полякову подали заявление в полицию: что известно (фото)

Бывшая продюсер украинской певицы Оли Поляковой, которая когда-то носила имя Ирина Ковальская, а теперь называется Розалия Романова, шокировала продолжением скандала с бывшей подопечной.

События 20-летней давности получили новую огласку после громких заявлений мужа певицы Вадима Буряковского в интервью Гордону. Женщина, которая работала с артисткой в течение 1999-2004 годов, заявила в Instagram (rosalia_romanova), что обратилась в правоохранительные органы.

Розалия ранее обратила внимание на слова Буряковского о моменте прекращения сотрудничества певицы с продюсером и концертным директором, которым был покойный муж Романовой. По ее словам, физическое насилие со стороны бизнесмена привело к инвалидности и смерти мужчины.

Отметим, что сама Оля Полякова резко реагировала на публичные обвинения Романовой. Певица назвала экс-продюсера "лгуньей, шантажисткой и аферисткой". Полякова говорит, что смерть произошла спустя годы после завершения их сотрудничества.

Впрочем, Романова продолжает стоять на своем и обратилась к правоохранителям в Швейцарии, где сейчас живет. Женщина говорит, что предоставила все имеющиеся доказательства.

"Меня много раз спрашивали, почему я раньше не обратилась в суд и правоохранительные органы... Я отвечала, что боялась... И возможно, вы все же поняли, чего я боялась после песен про "ломание костей" и "закатывание в бетон". Сейчас я тоже боюсь... Я адекватный человек, и понимаю, что другие люди — не меняются... Но, Швейцария — это действительно правовое государство и оно умеет защищать тех, за кого оно несет ответственность", — отметила Романова.

Реакция сети

В комментариях украинцы как поддержали решение продюсера, так и задались вопросом, зачем это делать спустя столько лет:

"Вам нечем заняться? Решили попиариться? Ужас!!!"

"После этого Вадик точно пожалеет, что дал интервью Гордону. Это как Тодоренко тоже ляпнула, что когда-то хотела отравить мужа, у которого аллергия".

"Пусть все развернется лучшим образом для вас!"

"Вы большая молодец! Горжусь вашим мужеством и чувством справедливости! И Искренне желаю победы и поставить этих наглых выскочек и мажоров на место!"

"Вы молодцы. Надо себя защитить. Вам успехов, силы и здоровья".

