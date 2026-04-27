На Олю Полякову подали заяву в поліцію: що відомо (фото)

Колишня продюсерка української співачки Олі Полякової, яка колись мала імʼя Ірина Ковальська, а тепер називається Розалія Романова, шокувала продовженням скандалу з колишньою підопічною.

Події 20-річної давнини отримали новий розголос після гучних заяв чоловіка співачки Вадима Буряковського в інтервʼю Гордону. Жінка, яка працювала з артисткою протягом 1999–2004 років, заявила в Instagram (rosalia_romanova), що звернулася до правоохоронних органів.

Розалія раніше звернула увагу на слова Буряковського про момент припинення співпраці співачки з продюсеркою та концертним директором, яким був покійний чоловік Романової. За її словами, фізичне насильство з боку бізнесмена призвела до інвалідності та смерті чоловіка.

Зазначимо, що сама Оля Полякова різко реагувала на публічні звинувачення Романової. Співачка назвала експродюсерку "брехухою, шантажеркою та аферисткою". Полякова каже, що смерть сталася через роки після завершення їхньої співпраці.

Відео дня

Втім, Романова продовжує стояти на своєму та звернулася до правоохоронців у Швейцарії, де наразі живе. Жінка каже, що надала всі наявні докази.

"Мене багато разів запитували, чому я раніше не звернулася до суду і правоохоронних органів… Я відповідала, що боялася… І можливо, ви все ж таки зрозуміли, чого я боялася після пісень про "ламання кісток" і "закатування в бетон". Зараз я теж боюся… Я адекватна людина, і розумію, що інші люди — не змінюються… Але, Швейцарія — це дійсно правова держава і вона вміє захищати тих, за кого вона несе відповідальність", — зазначила Романова.

Розалія Романова Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях українці як підтримали рішення продюсерки, так і задалися питанням, навіщо це робити через стільки років:

"Вам немає, чим зайнятись? Вирішили попіаритися? Жах!!!"

"Після цього Вадік точно пожаліє, що дав інтерв'ю Гордону. Це як Тодоренко тоже ляпнула, що колись хотіла отруїти чоловіка, в якого алергія".

"Хай все розвернеться кращим чином для вас!"

"Ви велика молодець! Пишаюся вашою мужністю та відчуттям справедливості! І Щиро бажаю перемоги і поставити цих нахабних вискочок і мажорів на місце!"

"Ви молодці. Треба себе захистити. Вас успіхів, сили і здоров'я".

