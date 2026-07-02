Старша дочка Олі Полякової потрапила до лікарні за кордоном (фото)

Українська співачка Оля Полякова розповіла про проблеми зі здоров'ям своєї старшої доньки Марії під час відпочинку за кордоном.

Дівчині різко стало зле з самого ранку, тому їм довелося терміново їхати до місцевої лікарні. Про це розповіла Полякова-старша у своєму Instagram.

Маша Полякова потрапила до лікарні

"6-а ранку і моя дитина Машуся в госпіталі. Прокинулася від сильного болю в животі, і ми приїхали в госпіталь. Не знаю, що це", — вийшла на звʼязок артистка.

Згодом Полякова додала, що через годину Маші досі не надали допомогу. За її словами, в Україні медицина набагато краща.

"Пройшла година, а лікар ще не прийшов. Я вам скажу, у нас медицина краще в 1000 разів, бо я ніколи не чекала лікаря годину" — сказала зірка сцени.

Більше деталей Оля розкривати не стала.

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Оля Полякова Фото: Instagram

Сама Маша ще не виходила на звʼязок після новин.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Дочка Олі Полякової Марія привітала свого тата Вадима з днем народження. Бізнесмену виповнилося 64 роки.

Співачка пригадала неприємну історію з колишнім міністром культури часів Януковича, якого довелося "поставити на місце".

Крім того, Єфросиніна та Полякова вперше з'явилися разом на публіці в Одесі після скандальних заяв чоловіка артистки Вадима Буряковського.