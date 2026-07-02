Старшая дочь Оли Поляковой попала в больницу за границей (фото)

Украинская певица Оля Полякова рассказала о проблемах со здоровьем своей старшей дочери Марии во время отдыха за границей.

Девушке резко стало плохо с самого утра, поэтому им пришлось срочно ехать в местную больницу. Об этом рассказала Полякова-старшая в своём Instagram.

Маша Полякова попала в больницу

"6 утра, и моя дочь Машуся в больнице. Она проснулась от сильной боли в животе, и мы приехали в больницу. Не знаю, что это", — сообщила артистка.

Впоследствии Полякова добавила, что спустя час Маше так и не оказали помощь. По её словам, в Украине медицина намного лучше.

"Прошел час, а врач так и не пришел. Я вам скажу, у нас медицина в 1000 раз лучше, потому что я никогда не ждала врача целый час", — сказала звезда сцены.

Более подробной информации Оля не стала раскрывать.

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Оля Полякова Фото: Instagram

Сама Маша пока не выходила на связь после этих новостей.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Дочь Оли Поляковой Мария поздравила своего отца Вадима с днём рождения. Бизнесмену исполнилось 64 года.

Певица вспомнила неприятную историю с бывшим министром культуры времен Януковича, которого пришлось "поставить на место".

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