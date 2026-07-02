Старшая дочь Оли Поляковой попала в больницу за границей (фото)
Украинская певица Оля Полякова рассказала о проблемах со здоровьем своей старшей дочери Марии во время отдыха за границей.
Девушке резко стало плохо с самого утра, поэтому им пришлось срочно ехать в местную больницу. Об этом рассказала Полякова-старшая в своём Instagram.
Маша Полякова попала в больницу
"6 утра, и моя дочь Машуся в больнице. Она проснулась от сильной боли в животе, и мы приехали в больницу. Не знаю, что это", — сообщила артистка.
Впоследствии Полякова добавила, что спустя час Маше так и не оказали помощь. По её словам, в Украине медицина намного лучше.
"Прошел час, а врач так и не пришел. Я вам скажу, у нас медицина в 1000 раз лучше, потому что я никогда не ждала врача целый час", — сказала звезда сцены.
Более подробной информации Оля не стала раскрывать.
Сама Маша пока не выходила на связь после этих новостей.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Дочь Оли Поляковой Мария поздравила своего отца Вадима с днём рождения. Бизнесмену исполнилось 64 года.
- Певица вспомнила неприятную историю с бывшим министром культуры времен Януковича, которого пришлось "поставить на место".
Кроме того, Ефросинина и Полякова впервые появились вместе на публике в Одессе после скандальных заявлений мужа артистки Вадима Буряковского.