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Муж и дочь Оли Поляковой показались на пляже (фото)

Дочь Оли Поляковой обратилась к папе Вадику
Маша Полякова и Вадим Буряковский | Фото: коллаж Фокус

Дочь Оли Поляковой Мария поздравила своего отца Вадима с днём рождения. Бизнесмену исполнилось 64 года.

Мария опубликовала в своём Instagram улыбчивые фото с пляжа. На одном из снимков Вадим, который за последние месяцы стал известен благодаря скандальному интервью Гордону, держал на руках свою старшую дочь.

Муж и дочь Поляковой на пляже

"Говорят, что папа — это первый мужчина, который показывает дочери, какими должны быть настоящая любовь, забота и поддержка. Мне повезло, потому что у меня именно такой папа", — написала Мария.

Девушка поблагодарила отца за всё, что он для неё сделал и продолжает делать.

"За каждую возможность, за веру в меня даже тогда, когда я сама сомневалась. С днём рождения! Пусть жизнь подарит тебе столько же счастья, сколько ты подарил мне. Люблю тебя безгранично", — добавила Мария, которая живёт в США.

Відео дня
Маша Полякова и Вадим Буряковский
Маша Полякова и Вадим Буряковский
Фото: instagram.com/marypoppers1/
Маша Полякова и Вадим Буряковский
Маша Полякова и Вадим Буряковский
Фото: instagram.com/marypoppers1/

Реакция сети

В комментариях люди оставляли комплименты и удивлялись тому, как "Вадик" изменился внешне:

  • "Ого, Вадик здесь выглядит гораздо моложе".
  • "Поздравляю вашего папу. У меня сегодня тоже день рождения".
  • "Папа любит свою дочь, что ещё нужно".
  • "У вас классный папа. Долгих лет ему".
  • "Какой молодой, без морщин, не как у Гордона, и вырос, стал выше".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, певица пошутила, что после интервью Вадим "из дома больше не выйдет".