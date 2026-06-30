Муж и дочь Оли Поляковой показались на пляже (фото)

Дочь Оли Поляковой Мария поздравила своего отца Вадима с днём рождения. Бизнесмену исполнилось 64 года.

Мария опубликовала в своём Instagram улыбчивые фото с пляжа. На одном из снимков Вадим, который за последние месяцы стал известен благодаря скандальному интервью Гордону, держал на руках свою старшую дочь.

Муж и дочь Поляковой на пляже

"Говорят, что папа — это первый мужчина, который показывает дочери, какими должны быть настоящая любовь, забота и поддержка. Мне повезло, потому что у меня именно такой папа", — написала Мария.

Девушка поблагодарила отца за всё, что он для неё сделал и продолжает делать.

"За каждую возможность, за веру в меня даже тогда, когда я сама сомневалась. С днём рождения! Пусть жизнь подарит тебе столько же счастья, сколько ты подарил мне. Люблю тебя безгранично", — добавила Мария, которая живёт в США.

Відео дня

Маша Полякова и Вадим Буряковский Фото: instagram.com/marypoppers1/

Маша Полякова и Вадим Буряковский Фото: instagram.com/marypoppers1/

Реакция сети

В комментариях люди оставляли комплименты и удивлялись тому, как "Вадик" изменился внешне:

"Ого, Вадик здесь выглядит гораздо моложе".

"Поздравляю вашего папу. У меня сегодня тоже день рождения".

"Папа любит свою дочь, что ещё нужно".

"У вас классный папа. Долгих лет ему".

"Какой молодой, без морщин, не как у Гордона, и вырос, стал выше".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинская певица Оля Полякова вспомнила неприятную историю с бывшим министром культуры времен Януковича, которого пришлось "поставить на место".

Украинская телеведущая Маша Ефросинина высмеяла скандальное интервью мужа своей подруги.

Кроме того, певица пошутила, что после интервью Вадим "из дома больше не выйдет".