Муж и дочь Оли Поляковой показались на пляже (фото)
Дочь Оли Поляковой Мария поздравила своего отца Вадима с днём рождения. Бизнесмену исполнилось 64 года.
Мария опубликовала в своём Instagram улыбчивые фото с пляжа. На одном из снимков Вадим, который за последние месяцы стал известен благодаря скандальному интервью Гордону, держал на руках свою старшую дочь.
Муж и дочь Поляковой на пляже
"Говорят, что папа — это первый мужчина, который показывает дочери, какими должны быть настоящая любовь, забота и поддержка. Мне повезло, потому что у меня именно такой папа", — написала Мария.
Девушка поблагодарила отца за всё, что он для неё сделал и продолжает делать.
"За каждую возможность, за веру в меня даже тогда, когда я сама сомневалась. С днём рождения! Пусть жизнь подарит тебе столько же счастья, сколько ты подарил мне. Люблю тебя безгранично", — добавила Мария, которая живёт в США.
Реакция сети
В комментариях люди оставляли комплименты и удивлялись тому, как "Вадик" изменился внешне:
- "Ого, Вадик здесь выглядит гораздо моложе".
- "Поздравляю вашего папу. У меня сегодня тоже день рождения".
- "Папа любит свою дочь, что ещё нужно".
- "У вас классный папа. Долгих лет ему".
- "Какой молодой, без морщин, не как у Гордона, и вырос, стал выше".
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Украинская певица Оля Полякова вспомнила неприятную историю с бывшим министром культуры времен Януковича, которого пришлось "поставить на место".
- Украинская телеведущая Маша Ефросинина высмеяла скандальное интервью мужа своей подруги.
Кроме того, певица пошутила, что после интервью Вадим "из дома больше не выйдет".