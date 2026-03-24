Вся сеть в нем: муж Поляковой стал мемом после визита к Гордону (фото)

После громкого интервью Дмитрию Гордону бизнесмен Вадим Буряковский оказался в центре общественного внимания. Похоже, он решил воспользоваться неслыханной популярностью и на днях зарегистрировался в Threads.

Интервью Вадима Буряковского вышло 18 марта, и довольно быстро разлетелось по сети. Муж Оли Поляковой говорил о бизнесе, комментировал карьеру жены и успел высказаться о телеведущей Маше Ефросининой и ее муже-военном Тимуре Хромаеве, назвав его "мажором", а саму Машу охарактеризовал как человека, который в жизни "не такой открытый".

Полякова извиняется

Оля Полякова позже публично извинилась перед Ефросининой за слова мужа, но пользователи сети не оценили такой жест. Мол, любимого нужно поддерживать, даже если он не прав.

Важно

Журналистка Наташа Влащенко в своем Facebook раскритиковала поведение Поляковой. Мол, муж много сделал для Оли, чтобы она реализовалась в творчестве и карьере.

Відео дня

"То, что она публично открестилась от мужа — конечно, ошибка. Не было бы Буряковского — не было бы Ясинского и Поляковой. Я прекрасно помню, как начиналась карьера Оли... И если летит кулак — вытри удар, покажи характер. Но не унижай того, кто тебе дал все", — прокомментировала Наташа.

Тот самый Вадик

После огласки Буряковский неожиданно для всех появился в Threads как "Тот самый Вадик". В первом посте он опубликовал скриншот из интервью, где он смеется, с подписью: "Завел тредс. Само как-то получилось". По состоянию на 24 марта публикация собрала более 28 тысяч лайков. Среди тех, кто отреагировал — Леся Никитюк, Ирина Билык и сам Дмитрий Гордон.

Оля Полякова тоже оставила комментарий и фактически призвала подписаться на страницу мужа. В общем аккаунт уже насчитывает более 10 тысяч подписчиков.

Вадим зарегистрировался в Threads Фото: Threads

Реакция аудитории в целом положительная — мемы, шутки, сотни одобрительных комментариев. Впрочем, часть пользователей отнеслась к ажиотажу скептически: обратили внимание, что интервью велось на русском, а среди тем — встречи с российскими звездами. По их мнению, ничего особенного в разговоре нет и такого внимания он не заслуживает.

