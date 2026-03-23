Полякову обвинили в "открещении от мужа", вспомнив, с чего та начинала (фото)

Известная телеведущая Наталья Влащенко резко высказалась об интервью Дмитрия Гордона с мужем Оли Поляковой, бизнесменом Вадимом Буряковским.

Журналистка в своем Facebook назвала интервью Вадима, которое разошлось по сети, откровенным и искренним. Зато она раскритиковала поведение его жены Оли Поляковой, которая уже успела публично извиниться за слова своего благоверного.

Влащенко критикует Полякову

"Интервью с Буряковским вызвало резонанс. Главным образом потому, что человек не притворяется и говорит так, как есть. А это в шоу-бизнесе не принято. Конечно, он советовался, уходить или нет, с Олей и Ясинским (или Оля с Ясинским). У Димы — большая площадка — разрешили. Ну а дальше что-то пошло не по плану. Уверена, что Оля до выхода не подозревала о крамоле", — пишет Влащенко.

Далее она указала на "ошибку" со стороны певицы. Мол, муж много сделал для Оли Поляковой, чтобы она реализовалась в творчестве и карьере.

"То, что она публично открестилась от мужа — конечно, ошибка. Не было бы Буряковского — не было бы Ясинского и Поляковой. Я прекрасно помню, как начиналась карьера Оли... И если летит кулак — вытри удар, покажи характер. Но не унижай того, кто тебе дал все... А девчонки перетопчутся, конечно. Будут и дальше демонстрировать, что они Бонни и Клайд. Но Клайд там, конечно, вы знаете кто", — добавляет Наташа.

Обсуждение в комментариях

В комментариях пользователи в основном согласились с ее позицией, хотя некоторые назвали скандал "бурей в стакане воды".

"А в чем крамола? Комплиментарное для всех интервью олдскульного киевлянина. Уважительно обо всех говорил: Могилевича, Габовича, Савлохова, Авдышева, Никитина, Пресмана, Ревзина, Продиуса, Коломойского. Слегка прошелся U4U и назвал Тимура Хромаева мажором. А его родительскую усадьбу заброшенной. В этом мелочь крамола? Буря в стакане воды", — отметил один из читателей, Вадим Горбов.

Наташа Влащенко высказалась о скандале с мужем Поляковой Фото: Facebook

Наташа отреагировала: "Сказал, что Маша не такая в жизни, как на экране. И что не способна слушать правду. Так там нищих людей (вроде Елены Моговой или Анастасии Приходько — единицы)".

"Но я думаю, что это домашняя заготовка — согласованная. Потому что он на самом деле сказал правду — банальную правду. Никакой крамолы там нет", — добавил Алексей Давыденко.

"Не интервью, а комментарии Оли больше сыграли. Но она имеет хорошего мужа, это факт", — отметила Елена Шрамко.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Оля Полякова резко высказалась о своем опыте пересечения польской границы. Она заявила о, по ее мнению, предвзятом отношении к украинцам.

Певица прокомментировали резонансную ситуацию, которая возникла в конце ноября во время эфира шоу "Лига Смеха". Тогда камеры зафиксировали, как звезды смеялись во время исполнения песни, посвященной павшим защитникам Украины.

Кроме того, муж Поляковой заговорил о кризисах в отношениях и разводе. По его словам, за более чем два десятилетия совместной жизни в их отношениях случались споры, вызванные эмоциональностью певицы.