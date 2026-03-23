Полякову звинуватили у "відхрещенні від чоловіка", пригадавши, з чого та починала (фото)

Відома телеведуча Наталія Влащенко різко висловилась про інтерв’ю Дмитра Гордона із чоловіком Олі Полякової, бізнесменом Вадимом Буряковським.

Журналістка у своєму Facebook назвала інтерв’ю Вадима, яке розійшлося мережею, відвертим та щирим. Натомість вона розкритикувала поведінку його дружини Олі Полякової, яка вже встигла публічно перепросити за слова свого благовірного.

"Інтерв’ю з Буряковським викликало резонанс. Головним чином тому, що людина не прикидається і говорить так, як є. А це в шоу-бізнесі не прийнято. Звісно, він радився, йти чи ні, з Олею та Ясинським (або Оля з Ясинським). У Діми — великий майданчик — дозволили. Ну а далі щось пішло не за планом. Впевнена, що Оля до виходу не підозрювала про крамолу", — пише Влащенко.

Далі вона вказала на "помилку" з боку співачки. Мовляв, чоловік багато зробив для Олі Полякової, аби вона реалізувалась в творчості та кар’єрі.

"Те, що вона публічно відхрестилася від чоловіка — звичайно, помилка. Не було б Буряковського — не було б Ясинського та Полякової. Я чудово пам’ятаю, як починалася кар’єра Олі… І якщо летить кулак — витри удар, покажи характер. Але не принижуй того, хто тобі дав усе… а дівчата перетопчуться, звичайно. Будуть і далі демонструвати, що вони Бонні та Клайд. Але Клайд там, звичайно, ви знаєте хто", — додає Наташа.

У коментарях користувачі здебільшого погодилися з її позицією, хоча дехто назвав скандал "бурею в склянці води".

"А в чому крамола? Компліментарне для всіх інтерв'ю олдскульного киянина. Поважно про всіх говорив: Могилевича, Габовича, Савлохова, Авдишева, Нікітіна, Пресмана, Ревзіна, Продіуса, Коломойського. Злегка пройшовся U4U і назвав Тимура Хромаєва мажором. А його батьківську садибу занедбаною. У цьому дрібниця крамола? Буря у склянці води", — зазначив один з читачів, Вадим Горбов.

Наташа відреагувала: "Сказав, що Маша не така у житті, як на екрані. І що неспроможна слухати правду. Так там злиденних людей (на кшталт Олени Могової чи Анастасії Приходько — одиниці)".

"Але я думаю, що це домашня заготовка — узгоджена. Бо він насправді сказав правду — банальну правду. Ніякої крамоли там немає", — додав Олексій Давиденко.

"Не інтерв’ю, а коментарі Олі більше зіграли. Але вона має гарного чоловіка, то факт", — зазначила Олена Шрамко.

