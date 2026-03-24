Уся мережа в ньому: чоловік Полякової став мемом після гостин у Гордона (фото)

Після гучного інтерв'ю Дмитру Гордону бізнесмен Вадим Буряковський опинився в центрі уваги. Схоже, він вирішив скористатися нечуваною популярністю й днями зареєструвався у Threads.

Інтерв'ю Вадима Буряковського вийшло 18 березня, і доволі швидко розлетілося мережею. Чоловік Олі Полякової говорив про бізнес, коментував кар'єру дружини та встиг висловитися про телеведучу Машу Єфросиніну та її чоловіка-військового Тимура Хромаєва, назвавши його "мажором", а саму Машу охарактеризував як людину, що в житті "не така відкрита".

Полякова перепрошує

Оля Полякова згодом публічно перепросила перед Єфросиніною за слова чоловіка, але користувачі мережі не оцінили такий жест. Мовляв, коханого потрібно підтримувати, навіть якщо він не має рації.

Важливо

Журналістка Наташа Влащенко у своєму Facebook розкритикувала поведінку Полякової. Мовляв, чоловік багато зробив для Олі, аби вона реалізувалась в творчості та кар’єрі.

Відео дня

"Те, що вона публічно відхрестилася від чоловіка — звичайно, помилка. Не було б Буряковського — не було б Ясинського та Полякової. Я чудово пам’ятаю, як починалася кар’єра Олі… І якщо летить кулак — витри удар, покажи характер. Але не принижуй того, хто тобі дав усе", — прокоментувала Наташа.

Той самий Вадік

Після розголосу Буряковський несподівано для всіх з'явився у Threads як "Той самий Вадік". У першому дописі він опублікував скриншот з інтерв'ю, де він сміється: "Завів тредс. Само якось вийшло". Станом на 24 березня публікація зібрала понад 28 тисяч вподобайок. Серед тих, хто відреагував — Леся Нікітюк, Ірина Білик і сам Дмитро Гордон.

Оля Полякова теж залишила коментар і фактично закликала підписатися на сторінку чоловіка. Загалом акаунт уже налічує понад 10 тисяч підписників.

Вадим зареєструвався у Threads Фото: Threads

Реакція аудиторії загалом позитивна — меми, жарти, сотні схвальних коментарів. Втім, частина користувачів поставилася до ажіотажу скептично: звернули увагу, що інтерв'ю велося російською, а серед тем — зустрічі з російськими зірками. На їхню думку, нічого особливого в розмові немає і такої уваги вона не заслуговує.

Крім того, чоловік Полякової заговорив про кризи в стосунках та розлучення. За його словами, за понад два десятиліття спільного життя у їхніх стосунках траплялися суперечки, спричинені емоційністю співачки.