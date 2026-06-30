Чоловік і дочка Олі Полякової показалися на пляжі (фото)
Дочка Олі Полякової Марія привітала свого тата Вадима з днем народження. Бізнесмену виповнилося 64 роки.
Марія показала у своєму Instagram усміхнені фото з пляжу. На одному з кадрів Вадим, який за останні місяці став відомим завдяки скандальному інтервʼю Гордону, тримав на руках свою старшу доньку.
Чоловік і дочка Полякової на пляжі
"Кажуть, що тато — це перший чоловік, який показує доньці, якою має бути справжня любов, турбота й підтримка. Мені пощастило, бо саме такого тата я маю", — написала Марія.
Дівчина подякувала тату за все, що він для неї зробив і продовжує робити.
"За кожну можливість, за віру в мене навіть тоді, коли я сама сумнівалася. З Днем народження! Нехай життя дарує тобі стільки ж щастя, скільки ти подарував мені. Люблю тебе безмежно", — додала Марія, яка живе в США.
Реакція мережі
У коментарях люди писали компліменти та дивувалися, як "Вадік" візуально змінився:
- "Ого, Вадік тут прям молодше значно виглядає".
- "Вітаю вашого тата. І у мене також сьогодні день народження".
- "Тато любить свою доньку, що ще треба".
- "У вас крутий папа. Довгих років йому".
- "Який молодий без зморшок, не як у Гордона, і виріс, вище став".
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Українська співачка Оля Полякова пригадала неприємну історію з колишнім міністром культури часів Януковича, якого довелося "поставити на місце".
- Українська телеведуча Маша Єфросиніна висміяла скандальне інтервʼю чоловіка своєї подруги.
Крім того, співачка пожартувала, що після інтервʼю Вадим "з хати більше не вийде".