RU
RU
Розділи
Матеріали

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Стиль життя

Чоловік і дочка Олі Полякової показалися на пляжі (фото)

дочка олі полякової звернулася до тата вадіка
Маша Полякова та Вадим Буряковський | Фото: колаж Фокус

Дочка Олі Полякової Марія привітала свого тата Вадима з днем народження. Бізнесмену виповнилося 64 роки.

Марія показала у своєму Instagram усміхнені фото з пляжу. На одному з кадрів Вадим, який за останні місяці став відомим завдяки скандальному інтервʼю Гордону, тримав на руках свою старшу доньку.

Чоловік і дочка Полякової на пляжі

"Кажуть, що тато — це перший чоловік, який показує доньці, якою має бути справжня любов, турбота й підтримка. Мені пощастило, бо саме такого тата я маю", — написала Марія.

Дівчина подякувала тату за все, що він для неї зробив і продовжує робити.

"За кожну можливість, за віру в мене навіть тоді, коли я сама сумнівалася. З Днем народження! Нехай життя дарує тобі стільки ж щастя, скільки ти подарував мені. Люблю тебе безмежно", — додала Марія, яка живе в США.

Відео дня
Маша Полякова та Вадим Буряковський
Маша Полякова та Вадим Буряковський
Фото: instagram.com/marypoppers1/
Маша Полякова та Вадим Буряковський
Маша Полякова та Вадим Буряковський
Фото: instagram.com/marypoppers1/

Реакція мережі

У коментарях люди писали компліменти та дивувалися, як "Вадік" візуально змінився:

  • "Ого, Вадік тут прям молодше значно виглядає".
  • "Вітаю вашого тата. І у мене також сьогодні день народження".
  • "Тато любить свою доньку, що ще треба".
  • "У вас крутий папа. Довгих років йому".
  • "Який молодий без зморшок, не як у Гордона, і виріс, вище став".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, співачка пожартувала, що після інтервʼю Вадим "з хати більше не вийде".