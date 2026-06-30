Чоловік і дочка Олі Полякової показалися на пляжі (фото)

Дочка Олі Полякової Марія привітала свого тата Вадима з днем народження. Бізнесмену виповнилося 64 роки.

Марія показала у своєму Instagram усміхнені фото з пляжу. На одному з кадрів Вадим, який за останні місяці став відомим завдяки скандальному інтервʼю Гордону, тримав на руках свою старшу доньку.

Чоловік і дочка Полякової на пляжі

"Кажуть, що тато — це перший чоловік, який показує доньці, якою має бути справжня любов, турбота й підтримка. Мені пощастило, бо саме такого тата я маю", — написала Марія.

Дівчина подякувала тату за все, що він для неї зробив і продовжує робити.

"За кожну можливість, за віру в мене навіть тоді, коли я сама сумнівалася. З Днем народження! Нехай життя дарує тобі стільки ж щастя, скільки ти подарував мені. Люблю тебе безмежно", — додала Марія, яка живе в США.

Відео дня

Маша Полякова та Вадим Буряковський Фото: instagram.com/marypoppers1/

Маша Полякова та Вадим Буряковський Фото: instagram.com/marypoppers1/

Реакція мережі

У коментарях люди писали компліменти та дивувалися, як "Вадік" візуально змінився:

"Ого, Вадік тут прям молодше значно виглядає".

"Вітаю вашого тата. І у мене також сьогодні день народження".

"Тато любить свою доньку, що ще треба".

"У вас крутий папа. Довгих років йому".

"Який молодий без зморшок, не як у Гордона, і виріс, вище став".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Українська співачка Оля Полякова пригадала неприємну історію з колишнім міністром культури часів Януковича, якого довелося "поставити на місце".

Українська телеведуча Маша Єфросиніна висміяла скандальне інтервʼю чоловіка своєї подруги.

Крім того, співачка пожартувала, що після інтервʼю Вадим "з хати більше не вийде".