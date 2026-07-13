Chanel за 280 тысяч и 9 карат: дочь Поляковой рассказала, сколько стоит ее наряд (видео)

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой Мария, проживающая в США, встретилась с Николасом Кармой в солнечной Одессе.

Блогер, как обычно, спросил, сколько стоит наряд гостьи его рубрики, поделившись видео в своих соцсетях. А девушка раскрыла все секреты.

Сколько стоит лук Поляковой

"Боже мой, привет, Николас Карма, я уже думала, сколько мне ещё ждать. Поймите, я живу в Бостоне, почему здесь нет Николаса Кармы?" — эмоционально отреагировала на блогера Мария.

Туфли — 1200 грн;

платье — 2–3 тысячи грн.

Кроме того, дочь певицы показала свое обручальное кольцо, признавшись, что это уже второе.

"Кстати, это второе, первое я потеряла. Это был трехкаратный маркиз, такой же, как у меня. Сейчас у меня 9, до этого было 3, получилось обновление. Удачно потеряла. Кстати, это он (муж Маши, — Ред.) виноват. Я ему сказала, какой у меня размер. Он чуть-чуть не угадал. И оно упало в море", — говорит Мария.

Відео дня

Девушка не стала раскрывать цену сумки Chanel, но, судя по информации в сети, она стоит 6400 долларов (280 тысяч гривен). Сумку Маше подарила мама на 21-летие.

Кроме того, Мария призналась, что не может работать в США из-за угрозы депортации, поскольку находится там по студенческой визе.

Реакция сети

В комментариях дочь певицы засыпали комплиментами, а также отреагировала её мама:

"Мамино чувство юмора и харизма".

"Очень мило. Я с улыбкой смотрела всё видео".

"Очень красивая девочка! Болтушка! Именно такая, какой и должна быть девочка её возраста! Маричка, пронеси свою чистоту через всю жизнь".

"Маричка произвела положительное впечатление. Очень открытая, легкая в общении, чем очень похожа на маму, но со своей изюминкой".

"Спасибо всем за хорошие комментарии", — написала Полякова-старшая.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

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