Полякова выступила в Верховной Раде с речью: что она сказала (фото)

Певица Оля Полякова выступила на заседании парламентской временной следственной комиссии (ВСК), потребовав кардинально изменить правила национального отбора на "Евровидение". Артистка считает недопуск к конкурсу из-за своего визита в РФ в 2015 году нарушением своих конституционных прав и готова решать конфликт с "Общественным вещателем" в судебном порядке.

Основные тезисы Поляковой

Слушания Поляковой в ВСК под председательством народного депутата Алексея Гончаренко состоялись после того, как ей отказали в участии в отборе. Свою позицию артистка аргументировала тем, что ее единственный визит в Россию в начале 2015 года не был концертом, а лишь участием в телешоу, контракт на которое она быстро расторгла из-за разногласий с организаторами. Хотя открытые источники напоминают о её роли ведущей на премии "RU.TV" в Москве в том же году, Полякова настаивает на полной законности своих действий в то время.

Оля Полякова выступила в Верховной Раде Фото: YouTube

Она подчеркнула, что пункт правил о запрете был введен задним числом лишь в 2019 году и теперь применяется выборочно, что нарушает Конституцию Украины. По мнению певицы, нынешние условия дискриминируют топовых украинских звезд, которые сознательно отказались от российского рынка и годами работали исключительно на родине. В то же время она возмутилась тем, что к отбору допускаются артисты, которые могли выехать из страны незаконным образом или сейчас уклоняются от исполнения воинского долга.

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"Такого закона не было… Если бы нам тогда сказали, что с 2014 года тот, кто ездит в Россию, нарушает закон, никто бы не ездил. Но этого закона не было. А полагаться только на какие-то свои моральные принципы… Кто-то раньше пришел к этому, как я, а кто-то позже — не все люди разумны", — заявила певица.

Полякова в России Фото: YouTube

План продюсера Поляковой

Чтобы не доводить дело до суда, продюсер певицы Михаил Ясинский уже обратился в Европейский вещательный союз (EBU) и предложил "Суспильному" альтернативную формулу оценки кандидатов. Его компромиссный план предусматривает введение полного и жесткого запрета на любую деятельность или контакты со страной-агрессором исключительно на период после полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.

Что касается сложного периода с 2014 по 2022 год, Ясинский предлагает полностью отказаться от автоматической дисквалификации в пользу индивидуального подхода. В таком случае вещатель должен был бы оценивать каждого артиста дифференцированно, учитывая регулярность его выступлений, формат мероприятий, наличие действующих на тот момент контрактов, а главное — дальнейшую публичную и четкую гражданскую позицию исполнителя.

Позиция вещательной компании, коллег и общества

Несмотря на громкие заявления команды Поляковой, о реальном компромиссе в кулуарах пока и речи нет, ведь позиции сторон кардинально расходятся.

Позиция "Суспильного" остается неизменной — участие в "Евровидении" от Украины артистов, которые вели концертную деятельность в РФ или на оккупированных территориях после 15 марта 2014 года, является абсолютно недопустимым.

Эту точку зрения полностью поддерживает и председатель профильного подкомитета Верховной Рады Александр Санченко, который не видит никаких оснований для пересмотра действующих ограничительных правил. Гораздо дипломатичнее высказалась музыкальный продюсер национального отбора-2026 Джамала, отметив, что правила допуска все же можно обсудить и усовершенствовать в соответствии с требованиями времени.

Однако общественные настроения в настоящее время явно на стороне телеканала. Тематический опрос "Суспильного" показал, что 56% украинцев категорически против участия в отборе тех артистов, которые продолжали выступать в России в период с 2014 по 2022 год.

Напомним, ранее "Фокус" писал, что:

16 октября 2025 года артистка заявила в соцсетях, что хочет принять участие в национальном отборе на "Евровидение-2026". В связи с этим она написала официальное обращение к телеканалу "Суспильне" с просьбой изменить правила песенного конкурса, поскольку действующие нормы запрещают участвовать в отборе тем артистам, которые посещали Россию после 2014 года.

Оля Полякова вспомнила неприятную историю с бывшим министром культуры времен Януковича, которого пришлось "поставить на место".

Кроме того, ведущая Маша Ефросинина и Полякова впервые появились вместе на публике в Одессе после скандальных заявлений Вадима Буряковского. Во время финального концерта своего совместного проекта "Взрослые девочки" подруги пошутили над ситуацией и устроили перформанс.