Полякова виступила у Верховній Раді з промовою: що вона сказала (фото)

Співачка Оля Полякова виступила на засіданні парламентської тимчасової слідчої комісії (ТСК), вимагаючи кардинально змінити правила національного відбору на "Євробачення". Артистка вважає недопуск до конкурсу через її візит до РФ у 2015 році порушенням своїх конституційних прав і готова вирішувати конфлікт із "Суспільним мовником" у судовому порядку.

Головні тези Полякової

Заслуховування Полякової на ТСК під головуванням нардепа Олексія Гончаренка відбулося після того, як їй відмовили в участі у відборі. Свою позицію артистка аргументувала тим, що її єдиний візит до Росії на початку 2015 року не був концертом, а лише участю в телешоу, контракт на яке вона швидко розірвала через незгоду з організаторами. Хоча відкриті джерела нагадують про її роль ведучої на премії "RU.TV" у Москві того ж року, Полякова наполягає на цілковитій законності своїх тогочасних дій.

Оля Полякова виступила у Верховній Раді Фото: YouTube

Вона підкреслила, що пункт правил про заборону з'явився заднім числом лише у 2019 році і тепер застосовується вибірково, порушуючи Конституцію України. На думку виконавиці, нинішні умови дискримінують топових українських зірок, які свідомо відмовилися від російського ринку і роками працювали виключно вдома. Водночас вона обурилася, що до відбору мають доступ артисти, які могли виїхати з країни в незаконний спосіб або зараз ухиляються від виконання військового обов'язку.

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"Не було такого закону… Якби нам тоді сказали, що все — з 2014 року той, хто їздить до Росії, порушує закон, ніхто б не їздив. Але цього закону не було. А покладатися тільки на якісь свої моральні принципи… Хтось раніше дійшов до цього, як я, а хтось пізніше — не всі люди розумні", — заявила виконавиця.

Полякова у Росії Фото: YouTube

План продюсера Полякової

Щоб не доводити справу до суду, продюсер співачки Михайло Ясинський уже звернувся до Європейської мовної спілки (EBU) та запропонував "Суспільному" альтернативну формулу оцінки кандидатів. Його компромісний план передбачає запровадження повної і жорсткої заборони на будь-яку діяльність чи контакти з країною-агресором виключно для періоду після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

Щодо складного проміжку між 2014 та 2022 роками, Ясинський пропонує повністю відмовитися від автоматичної дискваліфікації на користь індивідуального підходу. У такому разі мовник мав би оцінювати кожного артиста диференційовано, враховуючи регулярність його виступів, формат заходів, наявність тодішніх контрактів, а головне — подальшу публічну та чітку громадянську позицію виконавця.

Позиція мовника, колег та суспільства

Попри гучні заяви команди Полякової, реальним компромісом у кулуарах поки й не пахне, адже позиції сторін кардинально розходяться.

Позиція "Суспільного" залишається непохитною — представлення України на "Євробаченні" артистами, які вели концертну діяльність у РФ або на окупованих територіях після 15 березня 2014 року, є абсолютно неприпустимим.

Цю думку цілковито підтримує й голова профільного підкомітету Верховної Ради Олександр Санченко, який не бачить жодних підстав для перегляду чинних загороджувальних правил. Значно дипломатичніше висловилася музична продюсерка нацвідбору-2026 Джамала, зазначивши, що правила допуску все ж можна обговорити та вдосконалити відповідно до вимог часу.

Проте суспільні настрої наразі чітко на боці мовника. Тематичне опитування "Суспільного" показало, що 56% українців категорично проти участі у відборі тих артистів, які продовжували виступати в Росії в проміжку між 2014 та 2022 роками.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

16 жовтня 2025 року артистка заявила у соцмережах, що хоче взяти участь у Нацвідборі на Євробачення-2026. У зв'язку з цим вона написала офіційне звернення до "Суспільного", аби ті змінили правила пісенного конкурсу, адже чинні норми забороняють брати участь у відборі тим артистам, що відвідували Росію після 2014 року.

Оля Полякова пригадала неприємну історію з колишнім міністром культури часів Януковича, якого довелося "поставити на місце".

Крім того, ведуча Маша Єфросиніна та Полякова вперше з'явилися разом на публіці в Одесі після скандальних заяв Вадима Буряковського. Під час фінального концерту свого спільного проєкту "Дорослі дівчата" подруги пожартували над ситуацією та влаштували перформанс.