Брендовий Великдень: жінка Буданова "засвітила" хустку за 23 тис. грн, а премʼєрка — сорочку за 10
Премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко та дружина очільника Офісу президента Кирила Буданова Маріанна показали брендові речі на Великдень-2026.
Фокус розповідає, що одягнули відомі жінки на велике церковне свято, коли вітали українців та відвідували храм.
Свириденко в сорочці за 10 тисяч
Очільниця уряду показалася в ніжно-блакитній сорочці на фоні рожевих сакур. Свириденко звернулася до українців з привітаннями.
"Христос Воскрес! Світло життя завжди перемагає темряву", — написала премʼєрка.
Судячи з усього, Юлія Свириденко одягнула сорочку українського бренду Gunia, який також часто носить перша леді Олена Зеленська. Ціна такого вбрання на офіційному сайті — 9 900 грн.
Дружина Буданова
Тим часом керівник Офісу президента Кирило Буданов разом зі своєю дружиною, Маріанною в неділю, 12 квітня, відвідав церковну службу.
В Instagram колишній очільник ГУР опублікував святкові фото, на яких постав у темно-синьому костюмі, позуючи разом з коханою в чорному образі з яскравою хустинкою та святковими кошиками в руках.
"Хай сяйво Великодня подарує нам миті тепла і спокою, сповнить енергією для подальшої боротьби за вільну Україну! Христос Воскрес! Слава Україні!" — написав Буданов.
Хустка Маріанни Буданової дуже схожа на виріб Gucci за 540 доларів (близько 23 тисяч гривень).
