Скільки заробляє прем'єрка: Свириденко оприлюднила декларацію за 2025 рік

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко оприлюднила декларацію за 2025 рік із сукупним доходом 4,76 мільйона гривень. Значну частину цих коштів вона отримала не від роботи в уряді, а від викладацької діяльності.

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко подала декларацію за 2025 рік, у якій вказала загальний дохід у розмірі 4,76 мільйона гривень. Згідно з оприлюдненими даними з реєстру декларацій, за роботу в Кабінеті міністрів вона отримала 1,37 млн грн заробітної плати.

Водночас значно більшу суму у 3,24 млн грн становили гонорари за викладацьку діяльність у Київській школі економіки (KSE). Окрім цього, у декларації зазначено ще 5 195 грн гонорару від Київської школи державного управління імені Сергія Нижного.

Серед грошових активів Свириденко задекларувала 138,7 тисячі гривень на банківському рахунку в "ПриватБанку", а також 100 тисяч гривень гарантійної застави за договором оренди. Крім того, вона вказала 10 тисяч доларів готівкових коштів.

У власності прем’єр-міністерки перебуває квартира в Києві площею 33,5 кв. м, а також квартира в Чернігові площею 74,3 кв. м. Окрім цього, вона має 25% частки в ще одній квартирі в Чернігові, інша частина якої належить її родичам.

У 2025 році Свириденко також орендувала квартиру в Києві площею 92,7 кв. м. Крім нерухомості, вона володіє земельною ділянкою площею 1496 кв. м. Також прем’єр-міністерка користується автомобілем BMW X3 2016 року випуску.

Раніше, у 2025 році, коли Свириденко обіймала посаду першого віце-прем’єр-міністра України — міністра економіки, народний депутат Володимир Ар’єв заявляв про можливий конфлікт інтересів. Він звертав увагу на отримання нею гонорарів від Київської школи економіки.

Нагадаємо, що Україна раніше отримала від Європейського Союзу повний пакет умов для вступу за всіма переговорними кластерами. За словами прем’єрки Юлії Свириденко, це вперше в історії, коли країна має чітко визначені вимоги для набуття членства.

Раніше ми також інформували, що уряд обговорював із представниками ринку ситуацію з цінами на пальне та його запасами. За словами Свириденко, ринок забезпечений ресурсом, а державні органи контролюють ціноутворення, щоб уникнути різких стрибків. Водночас на вартість пального впливають глобальні фактори, зокрема ситуація на Близькому Сході.