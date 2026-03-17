Вступ в ЄС: Україна отримала від Євросоюзу всі умови для вступу

За словами прем'єр-міністра Юлії Свириденко, вперше в історії Україна має повний пакет умов, виконання яких є необхідним для вступу в ЄС.

"Сьогодні українська делегація в Брюсселі отримала від Європейського Союзу умови для вступу за фінальними трьома переговорними кластерами. Йдеться про кластери 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток", 4 "Зелений порядок денний та стале з'єднання" та 5 "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості", — повідомила прем'єрка у соцмережах.

Юлія Свириденко наголосила, що це перший раз в історії, коли Україна має повний пакет умов, виконання яких є необхідним для вступу в ЄС. Раніше, у грудні 2025 року, українська сторона отримала умови – бенчмарки – за трьома іншими кластерами: 1 "Основи процесу вступу до ЄС", 2 "Внутрішній ринок" та 6 "Зовнішні відносини".

"Ми впевнено рухаємося визначеним євроінтеграційним шляхом. Наступні кроки – успішне закриття кластерів та підписання договору про вступ, що стане фінальним кроком до повноправного членства України в ЄС", — зазначила Свириденко.

Вона підкреслила, що уряд продовжить виконувати умови вступу – впроваджуватиме необхідні реформи, заходи й звітуватиме перед ЄС.

"Отриманий сьогодні документ з умовами Уряд одразу направляє до Верховної Ради для спільної роботи над їхнім виконанням", — резюмувала Свириденко.

Переговори про вступ до Євросоюзу нових держав-членів поділені на 35 розділів, з яких 33 об'єднані у шість тематичних кластерів, які відкриваються почергово. За кожним із розділів Єврокомісія спочатку проводить офіційний скринінг відповідності законодавства України правовим нормам Євросоюзу.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський казав, що Україна повинна отримати офіційно зафіксовану дату вступу до Європейського Союзу і країнам-членам цього міждержавного утворення потрібно припинити зволікати.

Але парламент Угорщини більшістю голосів ухвалив резолюцію, у якій виступив проти вступу України до Європейського Союзу. Документ також містить заклики припинити фінансування військових потреб України коштом країн ЄС.