Вступление в ЕС: Украина получила от Евросоюза все условия для вступления

По словам премьер-министра Юлии Свириденко, впервые в истории Украина имеет полный пакет условий, выполнение которых необходимо для вступления в ЕС.

"Сегодня украинская делегация в Брюсселе получила от Европейского Союза условия для вступления по финальным трем переговорным кластерам. Речь идет о кластерах 3 "Конкурентоспособность и инклюзивное развитие", 4 "Зеленая повестка дня и устойчивое соединение" и 5 "Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности", — сообщила премьер в соцсетях.

Юлия Свириденко отметила, что это первый раз в истории, когда Украина имеет полный пакет условий, выполнение которых необходимо для вступления в ЕС. Ранее, в декабре 2025 года, украинская сторона получила условия — бенчмарки — по трем другим кластерам: 1 "Основы процесса вступления в ЕС", 2 "Внутренний рынок" и 6 "Внешние отношения".

"Мы уверенно движемся по определенному евроинтеграционному пути. Следующие шаги — успешное закрытие кластеров и подписание договора о вступлении, что станет финальным шагом к полноправному членству Украины в ЕС", — отметила Свириденко.

Она подчеркнула, что правительство продолжит выполнять условия вступления — внедрять необходимые реформы, мероприятия и отчитываться перед ЕС.

"Полученный сегодня документ с условиями Правительство сразу направляет в Верховную Раду для совместной работы над их выполнением", — резюмировала Свириденко.

Переговоры о вступлении в Евросоюз новых государств-членов разделены на 35 разделов, из которых 33 объединены в шесть тематических кластеров, которые открываются поочередно. По каждому из разделов Еврокомиссия сначала проводит официальный скрининг соответствия законодательства Украины правовым нормам Евросоюза.

Напомним, президент Владимир Зеленский говорил, что Украина должна получить официально зафиксированную дату вступления в Европейский Союз и странам-членам этого межгосударственного образования нужно прекратить медлить.

Но парламент Венгрии большинством голосов принял резолюцию, в которой выступил против вступления Украины в Европейский Союз. Документ также содержит призывы прекратить финансирование военных нужд Украины за счет стран ЕС.