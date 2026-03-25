Сколько зарабатывает премьер-министр: Свириденко обнародовала декларацию за 2025 год

Премьер-министр Юлия Свириденко обнародовала декларацию за 2025 год с совокупным доходом 4,76 миллиона гривен. Значительную часть этих средств она получила не от работы в правительстве, а от преподавательской деятельности.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко подала декларацию за 2025 год, в которой указала общий доход в размере 4,76 миллиона гривен. Согласно обнародованным данным из реестра деклараций, за работу в Кабинете министров она получила 1,37 млн грн заработной платы.

В то же время значительно большую сумму в 3,24 млн грн составили гонорары за преподавательскую деятельность в Киевской школе экономики (KSE). Кроме этого, в декларации указано еще 5 195 грн гонорара от Киевской школы государственного управления имени Сергея Нижного.

Среди денежных активов Свириденко задекларировала 138,7 тысячи гривен на банковском счете в "ПриватБанке", а также 100 тысяч гривен гарантийного залога по договору аренды. Кроме того, она указала 10 тысяч долларов наличных средств.

В собственности премьер-министра находится квартира в Киеве площадью 33,5 кв. м, а также квартира в Чернигове площадью 74,3 кв. м. Кроме этого, она имеет 25% доли в еще одной квартире в Чернигове, другая часть которой принадлежит ее родственникам.

В 2025 году Свириденко также арендовала квартиру в Киеве площадью 92,7 кв. м. Кроме недвижимости, она владеет земельным участком площадью 1496 кв. м. Также премьер-министр пользуется автомобилем BMW X3 2016 года выпуска.

Ранее, в 2025 году, когда Свириденко занимала должность первого вице-премьер-министра Украины — министра экономики, народный депутат Владимир Арьев заявлял о возможном конфликте интересов. Он обращал внимание на получение ею гонораров от Киевской школы экономики.

