Брендовая Пасха: жена Буданова "засветила" платок за 23 тыс. грн, а премьер — рубашку за 10
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко и жена главы Офиса президента Кирилла Буданова Марианна показали брендовые вещи на Пасху-2026.
Фокус рассказывает, что надели известные женщины на большой церковный праздник, когда поздравляли украинцев и посещали храм.
Свириденко в рубашке за 10 тысяч
Глава правительства показалась в нежно-голубой рубашке на фоне розовых сакур. Свириденко обратилась к украинцам с поздравлениями.
"Христос Воскрес! Свет жизни всегда побеждает тьму", — написала премьер-министр.
Судя по всему, Юлия Свириденко надела рубашку украинского бренда Gunia, который также часто носит первая леди Елена Зеленская. Цена такого наряда на официальном сайте — 9 900 грн.
Жена Буданова
Тем временем руководитель Офиса президента Кирилл Буданов вместе со своей женой, Марианной в воскресенье, 12 апреля, посетил церковную службу.
В Instagram бывший глава ГУР опубликовал праздничные фото, на которых предстал в темно-синем костюме, позируя вместе с любимой в черном образе с ярким платком и праздничными корзинами в руках.
"Пусть сияние Пасхи подарит нам мгновения тепла и покоя, наполнит энергией для дальнейшей борьбы за свободную Украину! Христос Воскрес! Слава Украине!" — написал Буданов.
Платок Марианны Будановой очень похож на изделие Gucci за 540 долларов (около 23 тысяч гривен).
- Украинская телеведущая Леся Никитюк впервые встретила Пасху в статусе мамы, показав свежие кадры с сыном Оскаром.
Премьер-министр Юлия Свириденко обнародовала декларацию за 2025 год с совокупным доходом 4,76 миллиона гривен. Значительную часть этих средств она получила не от работы в правительстве, а от преподавательской деятельности.
Напомним, использовали вещество без вкуса и запаха: что известно об отравлении жены Буданова в 2023 году.