Леся Никитюк показала подросшего сына Оскара в его первую Пасху (фото)

Украинская телеведущая Леся Никитюк впервые встретила Пасху в статусе мамы. Она признается, что это лучший праздник в ее жизни.

С почти 10-месячным сыном Оскаром звезда приехала к родителям в Хмельницкий. Праздничными кадрами она делилась в Instagram (lesia_nikituk).

Никитюк провела Пасху с сыном

Большой церковный праздник Леся решила провести в семейном кругу. Поэтому вместе с Оскаром поехала из Киева к близким накануне 12 апреля. В воскресенье утром Никитюк посетила церковь, где традиционно посвятила праздничную корзину. После этого Лесю ждал завтрак в семейном кругу.

В частности, телеведущая устроила с маленьким Оскаром "битву" крашанок, обучая его украинским традициям.

"Лучшая Пасха", — написала Никитюк.

Пасха в семье Леси Никитюк Фото: Instagram @lesia_nikituk

Леся Никитюк "сражалась" с сыном пасхальными яйцами Фото: Instagram @lesia_nikituk

Личная жизнь Леси Никитюк

О своих новых отношениях ведущая шоу "Є питання" начала намекать осенью 2024 года. Впоследствии оказалось, что ее сердце покорил военный — морской пехотинец Дмитрий Бабчук.

В начале 2025 года он сделал Лесе предложение в заснеженных Карпатах. А в июне того же года у пары родился сын Оскар, лицо которого родители тщательно скрывают. Первенец звезды появился на свет в Киеве, а его появление стало настоящим сюрпризом для фанатов Никитюк, которая мастерски скрывала беременность до последнего.

