Леся Никитюк заговорила о разнице в возрасте с женихом-воином (фото)
Украинская телеведущая Леся Никитюк впервые высказалась о разнице в возрасте со своим женихом, морским пехотинцем Дмитрием Бабчуком, который младше своей избранницы на 9 лет.
В свежем выпуске шоу "Є питання" главная актриса фильма "Песики" заговорила о личном.
"Люди любят постоянно сплетничать, особенно о медийных персонах, особенно на такие темы, как разница в возрасте. Когда женщина старше мужчины, когда девушка родилась чуть раньше, чем ее будущий муж. Лет так на девять, как я", — сказала телеведущая.
В частности, Леся отметила, что лично ее разница в возрасте не раздражает.
Личная жизнь Леси Никитюк
О своих новых отношениях ведущая и блогерша начала намекать осенью 2024 года. Впоследствии оказалось, что ее избранником стал морской пехотинец Дмитрий Бабчук.
В начале 2025 года военный сделал предложение звездной возлюбленной. А в июне того же года у пары родился сын, имя и лицо которого они долго скрывали. Только после крестин стало известно имя ребенка — Оскар.
Интересно, что первую беременность Никитюк скрывала буквально до последнего, сообщив о пополнении уже во время выписки из роддома в Киеве.
