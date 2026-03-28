Леся Никитюк заговорила о разнице в возрасте с женихом-воином (фото)

Украинская телеведущая Леся Никитюк впервые высказалась о разнице в возрасте со своим женихом, морским пехотинцем Дмитрием Бабчуком, который младше своей избранницы на 9 лет.

В свежем выпуске шоу "Є питання" главная актриса фильма "Песики" заговорила о личном.

"Люди любят постоянно сплетничать, особенно о медийных персонах, особенно на такие темы, как разница в возрасте. Когда женщина старше мужчины, когда девушка родилась чуть раньше, чем ее будущий муж. Лет так на девять, как я", — сказала телеведущая.

В частности, Леся отметила, что лично ее разница в возрасте не раздражает.

Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук

Личная жизнь Леси Никитюк

О своих новых отношениях ведущая и блогерша начала намекать осенью 2024 года. Впоследствии оказалось, что ее избранником стал морской пехотинец Дмитрий Бабчук.

В начале 2025 года военный сделал предложение звездной возлюбленной. А в июне того же года у пары родился сын, имя и лицо которого они долго скрывали. Только после крестин стало известно имя ребенка — Оскар.

Интересно, что первую беременность Никитюк скрывала буквально до последнего, сообщив о пополнении уже во время выписки из роддома в Киеве.

Леся Никитюк с сыном Оскаром

