"Похитила": Леся Никитюк показала милые кадры с 9-месячным сыном Оскаром (фото)

Украинская телеведущая и главная на шоу "Є питання" Леся Никитюк показала, как проводит время с сыном Оскаром, которому недавно исполнилось 9 месяцев.

В Instagram знаменитость часто делится семейным контентом после того, как в июне 2025 года впервые стала мамой.

Леся Никитюк показала сына

На видео телеведущая держала малыша за крошечную ручку.

"Похитила мальчика из кроватки к себе", — написала Леся Никитюк.

Традиционно лицо ребенка остается за кадром, ведь родители сознательно оберегают приватность своего первенца.

Леся Никитюк с сыном Фото: Instagram lesia_nikituk

Никитюк родила сына

О своих новых отношениях звезда телевидения начала намекать осенью 2024 года. Впоследствии оказалось, что избранником Леси стал морской пехотинец Дмитрий Бабчук.

В начале 2025 года он сделал предложение звездной возлюбленной. А в июне того же года у пары родился сын, имя и лицо которого они долго скрывали. Только после крестин стало известно имя малыша — Оскар.

Відео дня

Интересно, что первую беременность Никитюк до последнего держала в тайне. Об этом она узнала во время съемок фильма "Песики".

Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук Фото: Instagram lesia_nikituk

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Леся Никитюк пошутила с Хейли Бибер в комментариях под ее новым фото в Instagram.

Телеведущая провела время со своими родителями — Екатериной Петровной и Иваном Ивановичем.

Кроме того, главная актриса фильма "Песики" показала сына Оскара в полный рост.