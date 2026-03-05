Леся Никитюк показала родителей: что о них известно (фото)

Украинская телеведущая Леся Никитюк провела время со своими родителями — Екатериной Петровной и Иваном Ивановичем.

В Instagram звезда украинского телевидения показала семейную идиллию за ужином в Хмельницком, где она частично живет после рождения первенца.

Леся Никитюк показала родителей

Родители ждали свою звездную дочь для совместного ужина. На столе также стоял букет из тюльпанов и ряд блюд.

Они за ужином были только втроем. Вероятно, маленький Оскар остался в этот момент за кадром.

Родители Леси Никитюк Фото: Instagram

Мама Леси Никитюк Фото: Instagram

Папа Леси Никитюк Фото: Instagram

Что известно о родителях Леси Никитюк

Ведущая шоу "Хто зверху?" родилась и выросла в Хмельницком в семье рабочих. Маму актрисы зовут Екатерина Петровна, и сама Леся называет ее "мама Кэт". Женщину часто можно увидеть в соцсетях звездной дочери.

Папа знаменитости — Иван Иванович. Он не настолько любит внимание публики, поэтому его реже можно увидеть в Instagram дочери. Родители Леси Никитюк всю жизнь работали на машиностроительном заводе "Укрэлектроаппарат". При этом родные ведущей часто занимались художественной самодеятельностью. Екатерина Петровна пела в хоре и играла на баяне, а бабушка Леси Никитюк была тамадой на свадьбах.

