Леся Никитюк показала подросшего сына Оскара с его любимой едой (фото)

Украинская телеведущая Леся Никитюк наслаждается материнством после того, как родила первенца в июне 2025 года. Время быстро летит, ведь малыш уже начал есть хлеб.

В своем блоге в Instagram звезда экрана назвала продукт, который покорил сердце Оскара, показав его свежее фото.

Леся Никитюк показала сына

"Мы любим хлебчик", — написала Леся и опубликовала фото, как ее сын смакует хлебом, придерживая кусочек обеими маленькими ручками.

Лицо малыша так и остается за кадром. Никитюк и ее жених Дмитрий Бабчук решили сохранять приватность своего ребенка.

Сын Леси Никитюк Фото: Instagram

Сын Леси Никитюк: что известно

О своих новых отношениях звезда украинского телевидения начала намекать осенью 2024 года, сохраняя в тайне персону своего избранника. Впоследствии стало известно, что она встречается с морским пехотинцем Дмитрием Бабчуком.

А в начале 2025 года Леся сказала ему "да". Пока свадьбу пара еще не сыграла. А в июне того же года у пары родился сын, имя и лицо которого они долго скрывали. Впоследствии стало известно лишь имя малыша — Оскар.

А о беременности, о которой звезда долго молчала, она узнала во время съемок фильма "Песики", в котором исполнила главную роль.

Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук с сыном Фото: Instagram

