Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Стиль життя

Леся Нікітюк показала підрослого сина Оскара з його улюбленою їжею (фото)

Леся Нікітюк показала нове фото сина оскара
Леся Нікітюк | Фото: Instagram

Українська телеведуча Леся Нікітюк насолоджується материнством після того, як народила первістка в червні 2025 року. Час швидко летить, адже малюк уже почав їсти хліб.

У своєму блозі в Instagram зірка екрану назвала продукт, який підкорив серце Оскара, показавши його свіже фото.

Леся Нікітюк показала сина

"Ми любимо хлібчик", — написала Леся і опублікувала фото, як її син смакує хлібом, притримуючи шматочок обома маленькими ручками.

Обличчя малюка так і залишається за кадром. Нікітюк та її наречений Дмитро Бабчук вирішили зберігати приватність своєї дитини.

Син Лесі Нікітюк
Син Лесі Нікітюк
Фото: Instagram

Син Лесі Нікітюк: що відомо

Про свої нові стосунки зірка українського телебачення почала натякати восени 2024 року, зберігаючи в таємниці персону свого обранця. Згодом стало відомо, що вона зустрічається з морським піхотинцем Дмитром Бабчуком.

А на початку 2025 року Леся сказала йому "так". Поки весілля пара ще не зіграла. А в червні того ж року в пари народився син, імʼя та обличчя якого вони довго приховували. Згодом стало відомо лише імʼя малюка — Оскар.

Відео дня

А про вагітність, про яку зірка довго мовчала, вона дізналася під час зйомок фільму "Песики", у якому виконала головну роль.

Леся Нікітюк та Дмитро Бабчук із сином
Леся Нікітюк та Дмитро Бабчук із сином
Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, Дмитро поділився рідкісним фото їхнього маленького сина Оскара в повний зріст.