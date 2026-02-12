Леся Нікітюк показала підрослого сина Оскара з його улюбленою їжею (фото)
Українська телеведуча Леся Нікітюк насолоджується материнством після того, як народила первістка в червні 2025 року. Час швидко летить, адже малюк уже почав їсти хліб.
У своєму блозі в Instagram зірка екрану назвала продукт, який підкорив серце Оскара, показавши його свіже фото.
Леся Нікітюк показала сина
"Ми любимо хлібчик", — написала Леся і опублікувала фото, як її син смакує хлібом, притримуючи шматочок обома маленькими ручками.
Обличчя малюка так і залишається за кадром. Нікітюк та її наречений Дмитро Бабчук вирішили зберігати приватність своєї дитини.
Син Лесі Нікітюк: що відомо
Про свої нові стосунки зірка українського телебачення почала натякати восени 2024 року, зберігаючи в таємниці персону свого обранця. Згодом стало відомо, що вона зустрічається з морським піхотинцем Дмитром Бабчуком.
А на початку 2025 року Леся сказала йому "так". Поки весілля пара ще не зіграла. А в червні того ж року в пари народився син, імʼя та обличчя якого вони довго приховували. Згодом стало відомо лише імʼя малюка — Оскар.
А про вагітність, про яку зірка довго мовчала, вона дізналася під час зйомок фільму "Песики", у якому виконала головну роль.
